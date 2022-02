Plenković: Nijedna država nije imala tako lak pristup državnim institucijama kao što je bilo u Hrvatskoj

U Hrvatskom saboru u podne je počela sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kojoj prisustvuje i premijer Andrej Plenković. Nakon što je napustio sjednicu, premijer se obratio medijima.

Na sjednicu je, uz premijera Plenkovića, stigao i Robert Kopal, posebni savjetnik premijera za nacionalnu sigurnost, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, glavni ravnatelj policije Nikola Milina te ravnatelj SOA-e Daniel Markić.

Na dnevnom redu današnje sjednice bile su dvije točke. Prva se odnosila se na napad na Banske dvore koji se dogodio 12. listopada 2020. godine. Tada je, podsjetimo, Danijel Bezuk (22) iz Kutine iz automatske puške pucao na zgradu Vlade i pri tom policajca, koji je stajao na ulazu, pogodio s četiri metka. Trg svetog Marka od tada je potpuno ograđen i pod posebnom kontrolom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 02.02.2022., Zagreb - Skoro 15 mjeseci nakon napada na Banske dvore Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost danas raspravom skida prasinu sa tog dogadjaja. Da li ce rezutlati utjecati na ublazavanje mjera na Trgu svetog Marka koji je jos uvijek potpuno ogradjen, zatvoren za posjetitelje i pod posebnom kontrolom policije ostaje da se vidi. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Na Odboru su se razmotrila izvješća Ministarstva unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajne agencije i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Druga točka dnevnog reda bila su uhićenja građana zbog objava na društvenim mrežama. Vezano uz to pitanje, također se razmotrilo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova.

- Izložili smo sve što je bitno za današnju temu, teroristički napad u listopadu 2020. Govorili smo o samom činu, svi se slažu da je riječ o terorističkom i neprihvatljivom činu - kazao je uvodno Plenković.

Slučaj bez presedana, kako ga je Plenković nazvao, još nije završen. Naime, službe su mu pojasnile da na slučaju rade i dalje. - Što je i dobro - kazao je.

Plenković navodi da slučaj ima elemente poput izazivanja užasa i političkog karaktera. Na pitanje tko je mladića koji je izvršio napad indoktrinirao, odgovara:

- Ima u izvješću puno toga, nema potrebe da vam prepričavam sastanak - kaže. Njegov savjetnik Robert Kopal, napominje, nije provodio izvješća o slučaju.

Hoće li Trg svetog Marka ostati zatvoren, Plenković je kazao kako o tome ne odlučuje Vlada.

- Ne znam niti jednu državnu gdje su institucije bilo dostupne kao kod nas do tog trenutka. Ovakav "light" pristup institucijama kakav smo imali, nije bio nigdje drugdje, barem koliko ja znam. Ovo je procjena policije, sigurnosnih službi. Svi koji danas žele mirno prosvjedovati na Trgu, mogu. Osim šetanja, sve drugo je u okvirima dopušteno - kazao je.

Govoreći o BiH, istaknuo je stav koji nalaže da je riječ o susjednoj državi čiji se teritorijalni integritet i suverenost poštuju.

- Mi smo svo ovo vrijeme bili izrazito konstruktivni. Sada je cilj i zadaća, uz potporu Hrvatske, da se odmak i anomalije promijene. To je bit - naglašava.

Osvrnuo se na istup predsjednika Zorana Milanovića u kojem je rekao da Vlada treba pasti ako je polovica Đerekinih navoda istinita.

- On nastavlja, ne znam je li alergija, jugo, drugi simptom ili fenomen kojim je opterećen. Nije on taj koji će odlučivati kakva će Vlada biti. Vlada je stabilna, to što on igra političku utakmicu oporbe, van je svih dosadašnjih okvira prakse predsjednika. Meni neke bliske suradnike naziva bandom, mogu i ja reći da je on korumpiran i da laže - kaže Plenković.

Zvonimir Frka Petešić, kaže, napravio je sve kako treba. Harangu i hajku oko njega, nastavlja, orkestrirao je Milanović.

- To gdje je on prijavljen uopće nije bitno u tome ima li državni stan. Bitan je transformativni trenutak kada on postaje državni tajnik koji ima pravo na ovo što ima sada. On ima tu situaciju da nije iz Zagreba, ali nije iz Splita ili Osijeka, nego je iz Pariza. I što ćemo sad. Prije je bio službenik koji je iznajmio stan - kaže.

- Njegova odluka 2017. godine, kada se vraća, da prijavi jedino prebivalište koje za njega predstavlja sidro, je osobna i praktična odluka. Ne kršenje propisa - dodaje.

Iz Državnih nekretnina dolaze brojne optužbe, a Plenković kaže kako je također "dio hajke".

Na pitanje o mjerama za gospodarstvo, ustvrdio je kako će se donijeti cjelokupni paket.

- Sve će biti na vrijeme. Non stop govorimo o gospodarstvu. Poruka je jasna kao dan - zaključio je.

