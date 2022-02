Plenković nije jedini koji čeka dijete na 'dužnosti', prinova stiže i u obitelj najaktivnije saborske zastupnice

Premijer Andrej Plenković (51) i njegova supruga Ana Maslać Plenković (42) uskoro će dobiti treće dijete. Vijest je to koja se jučer proširila medijima i iznenadila mnoge jer je sretnu vijest premijer dugo uspio sačuvati od javnosti. Njegova Ana trenutno je u trećem tromjesečju trudnoće, a sretnoj obitelji uskoro bi se trebao pridružiti još jedan dječak.

Premijer Plenković i supruga Ana u braku su od 2014. godine i te iste godine rodio im se sin Mario, a dok je kći Mila rođena 2017. godine kada je premijer obilježio svojih prvih godinu dana na čelu Vlade. Premijer je suprugu, koja je devet i pol godina mlađa od njega, upoznao u Saboru, gdje je Dubrovkinja zaposlena kao šefica Službe za pravne i ljudske poslove. Svoju djecu ne pokazuje često u javnosti, ali u nekoliko je navrata to premijer učinio pa je tako s djecom pozirao prije dvije godine u povodu Svjetskog dana knjige i objavio je fotografiju na kojoj Mariju i Mili čita knjigu te je napisao: "Čitamo od malena. Noć knjige, Svjetski dan knjige, s knjigom nisi izoliran."

Obitelj Plenković nije jedina koja iščekuje prinovu. Da su ozbiljno odlučili poraditi na natalitetu Hrvatske pokazali su i supružnici Raspudić. Najaktivnija saborska zastupnica Marija Selak Raspudić (39) i njezin suprug Nino Raspudić (46) trenutno čekaju drugo dijete. Zastupnica Selak Raspudić trudna već dvanaest tjedana, što znači da bi drugo dijete zastupničkog bračnog para trebalo doći na svijet oko Velike Gospe. Marija i Nino već imaju dvogodišnju djevojčicu Danicu, a Nino ima i kći Floru iz prvog braka. Supružnici su se upoznali u emisiji ‘Peti dan’ zahvaljujući kojoj su oboje postali jedni od najpoznatijih društvenih i političkih analitičara. Zajedno su krenuli i u politiku pa su na prošlim parlamentarnim izborima ušli u Sabor na listi Mosta. Prije ulaska u politiku Marija Selak Raspudić i njezin suprug imali su uspješnu akademsku karijeru na Filozofskom fakultetu, a sada uspješno balansiraju između roditeljstva i obveza u Saboru.



Prinovu na vrhuncu dosadašnje političke karijere dočekao je i Peđa Grbin (42). Lider SDP-a i njegova supruga Altana sina Viktora dobili su u lipnju prošle godine. Zbog pandemije koronavirusa i epidemioloških mjera koje su na snazi Grbin nije mogao biti na porodu sa suprugom što mu je bila velika želja, no liječnici su mu ipak dozvolili da kratko vidi sina. Koliko uživa u očinstvu dalo se naslutiti i prema fotografiji koja je nastala u listopadu prošle godine. Fotografija je nastala tijekom šetnje u Puli, a ponosni otac centrom grada gurao je kolica u kojima je mirno drijemao njegov jedinac.

Na sam Dan Hrvatskog sabora 2016. godine (koji se tada obilježavao 30. svibnja) prinova je stigla i u obitelj Predsjednika Živog zida Ivana Vilibora Sinčića (31) i njegove supruge Vladimire. Prvo dijete bračnog para na svijet je stiglo u zagrebačkoj Petrovoj bolnici i to dva mjeseca prije predviđenog termina. Sinu je dao ime Ksaver, što na baskijskom jeziku znači “novi dom”, kao simbol njegovog aktivizma i političkih načela. Ksaver nije dugo bio jedinac. Već u ljeto 2017. godine Vladimira je na svijet donijela i djevojčicu Iskru čije je rođenje dugo skrivao od medija. Da je postao otac djevojčice Sinčić je otkrio tijekom gostovanja kod Aleksandra Stankovića u emisiji 'Nedjeljom u 2' četiri mjeseca nakon njezina rođenja. Otkrio je tada i da za sebe misli da je dobar otac, ali i priznao da žali što se zbog obaveza djeci ne može više posvetiti. - Najvažnije je djecu naučiti ljubavi, toleranciji i radnim navikama. Treba ih naučiti da se sve što vrijedi u životu ne postiže lako - rekao je tada hrvatski europarlamentarac.

U listopadu 2015. godine i dok je njezin otac Tomislav Karamarko (62) obnašao dužnost šefa HDZ-a na svijet je stigla i malena Katarina. Karamarkova supruga Ana djevojčicu je na svijet donijela Petrovoj bolnici carskim rezom. Rodila je baš na Dan neovisnosti u 9 sati i 20 minuta točno u vrijeme dok je njezin suprug polagao vijenac na Oltaru domovine. Karamarku i njegovoj supruzi Ani djevojčica je bila prvo zajedničko dijete, dok on iz prijašnjeg braka ima kći Lanu i sina Martina.

S trbuhom do zuba, u kojem je tada rastao njezin drugi sin Matej, Biljana Borzan (50) jurila je 2007. po sučeljavanjima i skupovima u jeku kampanje, i to istodobno za redovite parlamentarne te izvanredne lokalne izbore u Osijeku. Turbulentna je to godina bila na osječkoj političkoj sceni, a Biljana Borzan bila je kandidatkinja za gradonačelnicu i prva na listi SDP-a za IV. izbornu jedinicu u utrci za saborsku fotelju. – Sjećam se predizbornog skupa u Slatini, u prepunoj dvorani. Kako je moj govor odmicao i postajao žešći, tako je i mali sve brže "plesao breakdance" u trbuhu. Bilo je to dirljivo razdoblje jer su svi bili oko mene i pomagali mi u svemu. Pričat ću to unucima – rekla je tada Borzan za Večernji list.

Nakon poroda, brzo se vratila u političku arenu. Suprug Vladimir, inače gastroenterolog u Kliničkom bolničkom centru Osijek, preuzeo je porodiljni dopust i brigu o mališanu. – Usred sjednica Gradskog vijeća donosio mi je dijete kako bi sisalo, a tako i u Sabor. Dojila sam 13 mjeseci i koliko god je bilo stresno, ponosna sam na svaki taj trenutak. Sve smo tada držali u automobilu, od pelena do kadice, kako bismo, gdje god se zateknemo, imali sve što nam zatreba – opisuje B. Borzan, koja je 2008., nakon i drugih izvanrednih lokalnih izbora, postala osječka dogradonačelnica. Trenutno je zastupnica u Europskom parlamentu i članica SDP-a.

Bivši ministar vanjskih poslova Tonino Picula (60) prvi je put postao otac u 49. godini života dok je obnašao ulogu gradonačelnika Velike Gorice. Njegova supruga Marijana Mikić Picula, inače magistrica ekonomije, rodila je u srpnju 2009. godine u zagrebačkoj bolnici Sv. Duh kćer Petru. - Stvarno je lijep osjećaj prvi put postati otac, iako je u ovoj starijoj dobi to još i veća odgovornost - kazao je tada ponosan otac koji svoju kćer, baš kao i njegovi kolege s političke scene, dobro čuva od očiju javnosti.

