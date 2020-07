Plenković će zbog krize koja slijedi okupiti sve parlamentarne stranke

Budući mandatar Vlade Andrej Plenković okupio je jučer u Banskim dvorima zastupnike nacionalnih manjina kako bi dogovorili okvire za buduću suradnju.

Iako su manjinski zastupnici uoči sastanka najavljivali da će ovoga puta tražiti neka ministarstva, na kraju je dogovoreno da će manjinama pripasti mjesto potpredsjednika Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava. Tako je u rekordnom roku, ni tjedan dana nakon parlamentarnih izbora, postignut dogovor koji će Plenkovićevoj novoj Vladi jamčiti minimalnu većinu od 76 zastupničkih ruku.

Iz poštovanja prema biračima

U HDZ-u očekuju da će ta većina s vremenom i rasti, no nevezano uz okupljanje većine, iz Banskih dvora najavljuju da će Plenković idući tjedan na sastanak pozvati predstavnike svih stranaka koje su dobile mandat na izborima.

– Premijer će ih okupiti iz poštovanja prema njima i prema biračima, kako bi razgovarali o njihovu viđenju ključnih izazova koji su pred Hrvatskom – potvrdio nam je glasnogovornik Vlade Marko Milić, što bi značilo da će se tražiti što širi konsenzus uoči gospodarske krize s kojom se Hrvatska tek treba suočiti.

VIDEO Andrej Plenković: Ostaje većina ministara. Suradnja u Saboru sa Škorom i Mostom tek kada promijene retoriku

A jučerašnji dogovor s manjinama nije posebno iznenađenje, s obzirom na to da je iz HDZ-ovih krugova i ranije najavljivano kako bi se dogovor mogao postići oko funkcije člana Vlade zaduženog za manjinska pitanja i projekte. Zbog toga je pomalo iznenadila izjava zastupnika romske nacionalne manjine Veljka Kajtazija, koji je ulazeći u Banske dvore kazao da će manjine tražiti više funkcija, pri čemu je precizirao i kako su zainteresirani za resore obrazovanja, uprave ili regionalnog razvoja i fondova EU. Među HDZ-ovim dužnosnicima se, međutim, moglo čuti kako bi im prepuštanje bilo kojeg od navedenih resora SDSS-u, iz kojega bi na koncu trebao biti i budući potpredsjednik Vlade, bilo teško prihvatljivo. Kada je riječ o obrazovanju, valja se sjetiti da je HDZ kroz protekli mandat trpio snažne kritike zbog prepuštanja ovog resora HNS-u i takav potez nisu skloni ponoviti s manjincima. Ministarstvo uprave je, pak, jedan od politički najosjetljivijih resora, koji među ostalim vodi i glavnu riječ u pitanjima poput dvojezičnih ploča u Vukovaru. Ministarstvo regionalnog razvoja mnogo je manje politički osjetljivo, no riječ je o resoru u kojem se vrte milijarde kuna i pitanje je kako bi na to gledao kadar unutar stranke, pogotovo kad se uzmu u obzir najave da bi se ovom ministarstu mogao pripojiti i resor turizma.

Od Kajtazijevih najava na kraju nije bilo ništa, zamjenik predsjednika HDZ-a i ministar branitelja Tomo Medved nakon sastanka je kazao kako manjine nisu tražile ni jedan resor. Dio manjinskih zastupnika je, međutim, ostao nezadovoljan postignutim dogovorom i postavljaju pitanje može li se doista nazvati uspjehom kada netko s osam mandata dobije jednu funkciju s maglovitim ovlastima.

Pupovac ne želi u Vladu

Naši izvori govore kako se na sastanku govorilo i o imenima kandidata za funkciju potpredsjednika, koji su svi iz redova SDSS-a. Kažu kako su se spominjali neki izabrani zastupnici, ali i neki ljudi koji nisu bili na izborima, ali su dugo u sustavu. Izvjesno je jedino da to neće biti Milorad Pupovac, koji je ranije odbacio mogućnost da osobno uđe u Vladu. Za ovu funkciju nije zainteresiran ni najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin, koji nam je nakon sastanka kazao kako je riječ tek o podršci Plenkoviću kao mandataru te kako će njegova daljnja podrška Vladi ovisiti o ispunjenju programa talijanske nacionalne manjine.

Dio HDZ-ovaca, s druge strane, jučer nam je tumačio kako bi stranka trebala krenuti u okupljanje šire većine kako bi se umanjio utjecaj manjinskih zastupnika.

Sumnjaju, međutim, da će se ići u formalne pregovore s Miroslavom Škorom i očekuju da će se većina podebljavati tek s dijelom Škorinih zastupnika ili iz drugih klubova, poput HSS-a.