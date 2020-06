Riješi kviz i doznaj kakav si frend, a one najkreativnije među vama Aircash daruje s 500 kuna na računu!

Znanstvenici s Oxford sveučilišta otkrili su da što više ljudi jedu s drugima, to je vjerojatnije da će se osjećati sretno i zadovoljno svojim životom. Istraživanje je pokazalo da takvi ljudi imaju i bolje mišljenje o sebi, te bolje emocionalne i društvene odnose. Zajednički obrok s prijateljima više je od uživanja u hrani jer s prijateljima dok jedemo i razgovaramo osjećamo bliskost i to nam podiže raspoloženje.

„Na psihološkoj razini, imati prijatelje svakako bas čini sretnijima. Sve one stvari koje radite za stolom s drugim ljudima potiču lučenje endorfina, koji ublažava bol. Endorfini su kemijski povezani s morfinom koji proizvodi mozak, a on je prisutan i kod pljeskanja, maženja ili milovanja“, tvrdi profesor psihologije Robin Dunbar.

