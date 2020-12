Planirate li putovati za blagdane? Ovo su ograničenja koja čekaju turiste

U Hrvatskoj je trenutačno oko deset tisuća turista, a tako će manje-više ostati cijeli prosinac. Niti Hrvatska u nadolazećim tjednima može očekivati da broj stranih gostiju skoči niti će se iz Hrvatske masovnije kretati put tradicionalnih zimskih odredišta poput Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske, Češke i Slovačke. Putovati ovih dana i nije jednostavno.

Pokoji turistički entuzijast

Za ulazak u mnoge europske zemlje treba ili negativan test na koronu ili se mora u karantenu, a kad se dolazi u Hrvatsku praktički iz cijele Europe, nužan je negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Moguće je i testirati se nakon dolaska u našu zemlju, kao i kad se iz Hrvatske stigne, recimo, u Austriju, a onda u samoizolaciji čekati nalaz. Unatoč peripetijama koje paraliziraju turistička putovanja, migracija će za Božić i Novu godinu nešto ipak biti. Putovat će iseljenici koji odluče provesti blagdane u domovini, a možda gdje-gdje kapne i pokoji turistički entuzijast. Među 10.000 turista koji su sada u Hrvatskoj takvih je oko 5500, a došli su iz BiH, Slovenije, SAD-a, Njemačke i Italije. Neki od njih kod nas čak provode cijelu zimu, a neki usput i “rade od kuće”. U suprotnom smjeru, ako je suditi po domaćim putničkim agencijama, turistički neće putovati gotovo nitko.

>> FOTO Nasfeld: Jedno od omiljenih skijališta Hrvata u Austriji

A manje-više, i čemu? Adventi bez ugostiteljske ponude, Nova godina bez dočeka na otvorenom, skijališta zatvorena do daljnjeg ili rade, ali hoteli ne primaju goste. Za naših života neviđena situacija od zemlje do zemlje razlikuje se praktički u nijansama. Recimo, u Italiji, na čija bi skijališta da je normalna situacija za koji tjedan krenuli deseci tisuća naših građana, vlada je krajem tjedna donijela nove restrikcije. Od 21. prosinca do 6. siječnja bit će čak zabranjeno putovati između regija, a oni koji se odluče u inozemstvo nakon povratka će morati u desetodnevnu karantenu. Talijani su zadržali i policijski sat od 22 do 5 sati ujutro pa će zbog toga mise za Badnjak početi u 20 sati. Na Božić, Štefanje i 1. siječnja 2021. u Italiji je zabranjen izlazak iz općine u kojoj se živi. Tamošnja skijališta ostaju zatvorena do 7. siječnja 2021. Ove mjere podržava čak 80% ljudi, objavila je ustanova za društveno-ekonomska istraživanja Censis.

S druge strane, još jedno omiljeno ski-odredište Hrvata, Austrija, djelomice relaksira mjere, skijališta se otvaraju 24. prosinca, ali restorani i hoteli ostaju zatvoreni do 7. siječnja, a od danas svi koji ulaze u tu zemlju moraju u desetodnevnu samoizolaciju. Od pravila će biti izuzeti oni koji u Austriju dolaze iz zemalja u kojima je incidencija u posljednjih sedam dana manja od 100, a taj uvjet trenutačno ispunjavaju samo Irska, Finska i Island. Ništa jednostavnije neće nakon ulaska u Austriju biti ni samim Austrijancima koji požele u inozemstvo. Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer jasno je naglasio da moraju biti svjesni kako će povratak u Austriju biti “povezan s velikim ograničenjima”.

Prodaju se aranžmani za ljeto

Pravo je čudo da u takvim okolnostima itko i putuje turistički, kao i da je u Hrvatskoj od 1174 hotelskih objekata otvoreno čak 250. U hotelima je, pritom, oko 2500 gostiju, što je prosječno po deset u svakom. Koliko bolje može biti za Božić i Novu godinu? Kako se čini, neznatno. U domaćim agencijama gotovo nitko i ne pita za adventsko-novogodišnja putovanja, kako u inozemstvo tako ni unutar zemlje.

– Ne, nemamo takvih poziva. Prije desetak dana je bilo nešto interesa za Novu godinu u Istanbulu, ali i tamo su pooštrili mjere pa je to otpalo, a ništa se nije realiziralo i od upita koje smo imali prije nekoliko tjedana za Dominikansku Republiku, Zanzibar i Kubu. Ovih dana zapravo prodajemo samo aranžmane za ljeto. Popusti na kupnju do kraja prosinca iznose 30-40 posto i ponekog to navede na ranu kupnju – kaže Dalibor Čanaglić iz agencije Palma travel.

Malo nade da će sezona zimskih putovanja za Hrvate živnuti podgrijala je odluka o produljenju zimskih školskih praznika za tjedan dana. Hrvatski skijaši nenadano su tako dobili mogućnost da odu na zimovanje u tjednu od 9. do 16. siječnja, do kad bi se situacija na europskim skijalištima trebala normalizirati.