UŽIVO
USKOK POKRENUO ISTRAGU

U izvlačenju novca iz HEP-a sudjelovale i supruge osumnjičenika, kumovi...

VL
Autor
Ivana Jakelić
04.03.2026.
u 16:02

Prema sumnjama USKOK-a, djela za koja se Gluić i ostali sumnjiče počinili su od listopada 2018. do kraja 2025. a mozak svega je, po sumnjama USKOK-a bio Gluić, koji je bio direktor HEP-ovog društva koje upravlja imovinom

Dvojica direktora HEP-a; Berislav Gluić i Ivica Žigić te Nikola Domitrović i njegov kum Željko Krnetić, Domitrovićeva supruga Petra Kulić, kao i Radoslav Rodić, koji je s Domitrovićem i Krnetićem bio uhićen i u studenom lani u sklopu istrage oko malverzacija vezanih za Psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan, kao i još 15 osoba koji su utorak uhićeni zbog sumnji u zloporabe položaja i mito počinjeno u sklopu zločinačkog udruženja, tijekom utorka poslijepodne su ispitani u USKOK-u.

Nakon što su ispitivanja završena, USKOK je protiv njih pokrenuo istragu jer ih se sumnjiči za izvlačenje oko 1,5 milijuna eura iz HEP-a, preko fiktivnih radova i donacija. Konkretnije, sumnjiči ih se za zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te pranja novca. Od 20 osumnjičenika, USKOK traži određivanje istražnog zatvora za njih 10. Za ostale kažu da nije bilo potrebe, što u prijevodu znači da je njih 10 tijekom ispitivanja u USKOK-u vjerojatno priznalo ono za što ih se sumnjiči. O zahtjevu USKOK-a za određivanjem istražnog zatvora će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, a istražno ročište trebalo bi početi u 16 sati te će vjero vatno trajati satima. Osim protiv 20 osoba, istraga je pokrenuta i protiv dvije tvrtke.

Prema sumnjama USKOK-a, djela za koja se Gluić i ostali sumnjiče počinili su od listopada 2018. do kraja 2025. a mozak svega je, po sumnjama USKOK-a bio Gluić, koji je bio direktor HEP-ovog društva koje upravlja imovinom. I kao takav odobravao je isplatu novca tvrtkama koje su bile povezane s Domitrovićem i Krnetićem, ali se i brinuo da točno određene tvrtke dobiju radove. Usput, Domitrović je osim tvrtki u kojima je bio direktor i sam 2020. bio zaposlen u HEP-u kao voditelj Službe za građevinsko održavanje HEP-a. Što znači da su njegove tvrtke poslovale s HEP-om u kojem je radio.

Uglavnom, shema je bila sljedeća: HEP-u bi izvođačima platio za radove, a novac bi sjeo na račune Domitrovićevih i Krnetićevih tvrtki ili tvrtki koje su bile povezane s njima, a na čijem su čelu bili drugi osumnjičenici. Ovi potonji bi veći dio novca koji im je sjeo od HEP-a prebacili na račune Domitrovića i njegove supruge. A oni su pak novac podizali i dijelili ga s Gluićem. Gluić se sumnjiči i da je od izvođača radova, osobno ili preko Domitrovića tražio da mu daju dio novca nakon što njima HEP plati. Radilo se o radovima vrijednima oko pet milijuna eura, a od te sume, su izvođači radova Gluiću i Dominikoviću vratili oko 1,1 milijun eura. Neki su radovi bili obavljeni, a neki ne. Profitirali su, sumnja USKOK i Dalibor Novak i Krnetić, koji su tako dobili oko 125.000 eura, pa USKOK navodi da je iz HEP-a izvučeno ukupno 1,2 milijuna eura.

Sličan modus operandi, kako se sumnja, koristio je i Žigić, no u tom slučaju nije se radilo o građevinskim radovima već donacijama i sponzorstvima HEP-a raznim sportskim klubovima. I tu je ulogu imao Gluić koji je te fiktivne ugovore, kako se sumnja odobravao, dok se Žigić, tvrdi USKOK, brinuo da isplata HEP-ovog novca prođe bez problema i dodatnih kontrola. Tvrtke povezane s Domitrovićem i njegovom suprugom su slale lažne zahtjeve za donacijama i sponzorstvom, pa je tako HEP isplatio malo manje od 400.000 eura donacija, od čega 320.000 eura, kako navodi USKOK, nije iskorišteno u te svrhe već su novac osumnjičenici podijelili među sobom. Ili su ga koristili za opremanje i renovaciju stanova, za što se sumnjiči Gluićeva nevjenčana supruga Margareta Školnik. Ona se s Domitrovićem i Gluićem sumnjiči i za pranje novca jer su 650.000 eura izvučenih iz HEP-a utrošili na kupovinu nekretnina po Hrvatskoj. 
Ključne riječi
mito istraga USKOK HEP

FD
franjo.durinic
16:10 04.03.2026.

Zato je struja poskupjela da bi SDP imao za nekretnine

