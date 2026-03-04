Premium Chicken ne odustaje od ulaganja u Sisačku županiju

Ne odustajemo od projekta peradarske proizvodnje u Hrvatskoj vrijednog 608 milijuna eura, poručili su danas na konferenciji za novinare iz tvrtke Premium Chicken Company (PCC) u vlasništvu holdinga Renaissance Capital Ukrajinca Andriija Matiukhe. Projekt je, tvrde, ekološki, a ne samo da će nadomjestiti manjak u hrvatskoj proizvodnji piletine i uz sebe vezati male kooperante, koji će za njih proizvoditi tovne brojlere, žitarice i pileći izmet pretvarati u organsko gnojivo – nego će u prvoj fazi zaposliti i oko 2500 ljudi. I to ne stranih radnika, kako se insinuira. U bazenu u krugu od 60 kilometara od planiranih proizvodnih procesa živi čak 1,2 milijuna stanovnika te im neće biti teško konkurentnim plaćama, benefitima u obliku prijevoza na posao i smještaja... privući domaće radnike – i iz cijele Hrvatske ako treba, kazala je direktorica Renaissance Capitala Suzana Audić Vuletić.

Stranke Možemo i Most optužila je da kontinuirano iznose neistine protiv projekta u Sisačko-moslavačkoj županiji koji se odnosi na tvornicu za preradu 100.000 tona peradi u Sisku (kasnije 150.000 tona), farme za uzgoj 47 milijuna pilića godišnje – četiri u Sunji i osam u Velikoj Ludini – te tvornicu stočne hrane u Lekeniku. Demantira i sisačkog gradonačelnika Danijela Orlića da tvornica u Sisku nije usklađena s prostorno-planskom dokumentacijom, "a Sisak je neće mijenjati".

Male tehnološke devijacije mogu se preprojektirati i kroz glavni projekt uskladiti s prostornim planom, kazala je Audić Vuletić, dok će se problem pruge koja presijeca zemljište i na kojoj se ne smije graditi rješavati, bude li trebalo, i sudskim putem. – Sve ove priče o neusklađenosti s prostornim planom u ovoj fazi procesa nemaju apsolutno nikakve veze ni s čim. Ne možete reći da nismo usklađeni s prostornim planom kad projekta još nema. Imate idejno rješenje – napominje.

Čelnik PCC-a Oleksij Ševčenko kazao je kako bi se s proizvodnjom počelo za 24 mjeseca. Bude li problema, "ima i drugih županija koje bi prihvatile ovakvu investiciju", poručio je, ne precizirajući koje su to. Tvrdnje kako su prvo htjeli investirati u Francuskoj, ali su odbijeni, iz PCC-a demantiraju te napominju da im je u fokusu samo Hrvatska – i da će sve raditi po zakonu. Hrvatskoj, tvrde, nedostaje oko 30% piletine, no oni će 85% proizvodnje plasirati u izvoz, a neće uvoziti žitarice, kukuruz i suncokret iz Ukrajine, nego će ih otkupljivati u Hrvatskoj te graditi i sušaru.

Na pitanje kako gledaju na inicijativu Zelene akcije da se o problemu Siska raspravlja i u Europskom parlamentu, Audić Vuletić kaže kako je to njihovo pravo. Za peticiju od 50.000 potpisa građana protiv projekta PCC-a u SMŽ-u kaže kako je nije vidjela, a ako je to točno, "sigurna je da se potpisivala na osnovi lažnih informacija Mosta i Možemo, zajedno sa Zelenom akcijom". Za financiranje projekta rekla je da 20% ulaže sam vlasnik Andrii Matiukha, a ostatak institucionalni investitori s kojima već imaju dogovor.