U KB Sveti Duh 40 barijatrijskih zahvata u liječenju debljine godišnje

Pretilost je jedan od najvažnijih javnozdravstvenih izazova koji u nekim slučajevima zahtijeva i barijatrijski pristup liječenju, a takvih se zahvata u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh obavi 40-ak godišnje, istaknuto je u srijedu na stručnom skupu povodom Svjetskog dana debljine. Barijatrijski zahvat kirurški je postupak kojim se smanjuje volumen želuca ili mijenja način probave kako bi se potaknulo značajno i dugotrajno mršavljenje kod osoba s teškom pretilošću. U cijeloj Hrvatskoj godišnje se obavi 200-tinjak takvih zahvata, a na Svetom Duhu njih 40-ak, podaci su izneseni na prvom znanstvenom simpoziju „Suvremeni pristup u liječenju prekomjerne tjelesne mase“, održanom u srijedu u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Stručnjaci su upozorili da pretilost predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice te naglasili važnost interdisciplinarnog pristupa u liječenju. Ravnatelj KB-a Sveti Duh Edvard Galić istaknuo je da ta bolnica već desetljećima razvija interdisciplinarni pristup liječenju pretilosti i njezinih komplikacija. „Rezultati barijatrijske kirurgije naših stručnjaka potvrđuju da stručnost, timski rad i jasni protokoli donose mjerljive i dugoročne koristi za pacijente. Ako je ovom kirurškom metodom spašen i jedan život – već smo postigli mnogo, a znamo da su naši rezultati daleko veći od toga“, poručio je Galić.

U ime ministrice zdravstva Irene Hrstić skup je otvorila Danica Kramarić, podsjetivši da se ovogodišnji Svjetski dan debljine obilježava pod sloganom „Osam milijardi razloga za djelovanje protiv pretilosti“. Pozvala je zdravstvene djelatnike i širu zajednicu na zajedničko djelovanje u borbi protiv pretilosti. Stručnjaci su pritom upozorili na zabrinjavajuće podatke za Hrvatsku. Prema Europskoj inicijativi praćenja debljine djece, svako treće dijete u dobi od osam do devet godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, dok se s istim problemom suočava više od 64 posto odraslih.

Na simpoziju su sudjelovali i predstavnici strukovnih organizacija, među njima predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara Tanja Lupieri te predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić. Teme su bile razvoj barijatrijske i metaboličke kirurgije, metaboličke promjene povezane s pretilošću, psihološki aspekti bolesti, izazovi anestezije kod pacijenata s izrazito povećanom masom te minimalno invazivne endoskopske metode liječenja.

Stručnjaci su također upozorili na važnost preoperativne procjene nutritivnog statusa te na potrebu doživotne suplementacije kod dijela pacijenata nakon kirurškog liječenja.Naglašena je i važnost multidisciplinarnog pristupa u kojem, uz kirurge, sudjeluju internisti, psihijatri, anesteziolozi, nutricionisti i medicinske sestre.

Sudionici su zaključili da razvoj suvremenih metoda liječenja može pridonijeti učinkovitijem suzbijanju pretilosti, bolesti koja povećava rizik od brojnih kroničnih stanja poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka. Simpozij su zajednički organizirali KB Sveti Duh, KB Dubrava, Hrvatsko društvo za barijatrijsku kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatska udruga medicinskih sestara i Hrvatsko sportsko društvo, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva.