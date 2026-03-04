Naši Portali
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Ovo su današnje cijene goriva

Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Hina
04.03.2026.
u 10:09

Prema portalu nafta.hr, cijene eurosupera 95 kreću se od  1,43 eura (Lukoil) do 1,47 eura (Tifon). Ostali distributeri cijenu su podigli za jedan do dva centa, pa je tako cijena litre tog goriva u Ini i Petrolu  1,46 eura.

Srijeda je donijela neznatne promjene cijene goriva na benzinskim postajama u Hrvatskoj, pa je eurosuper 95 blago poskupio, dok su cijene dizela ostale stabilne. Prema portalu nafta.hr, cijene eurosupera 95 kreću se od  1,43 eura (Lukoil) do 1,47 eura (Tifon). Ostali distributeri cijenu su podigli za jedan do dva centa, pa je tako cijena litre tog goriva u Ini i Petrolu  1,46 eura. 

Eurosuper 100 je zadržao cjenovnu razinu pa se cijene tog goriva kreću od 1,85 do 1,91 eura po litri. U Ini je, primjerice, cijena eurosupera 100 class plus premiuma 1,88 eura, u Petrolu cent više. U Tifonu to gorivo stoji 1,90 eura. Istina, raspon  između najjeftinijeg i najskupljeg nešto je širi nego prošli tjedan. Što se tiče eurodizela, gotovo svi distributeri drže cijenu tog goriva na 1,48 eura, što je na razini prošlih tjedana. 

Autoplin (LPG) ostao je ispod jednog eura. Najpovoljniji je Coral Croatia (Shell LPG Autoplin) na 0,89 eura, a slijede Lukoil Croatia i Tifon, koji ga nude za dva centa više. Nešto više cijene drže Adria Oil  (0,92 eura) te Ina i Petrol (oba po 0,93 eura). Cijene nafte i plina zadnjih dana su pod pojačanim utjecajem ratnih operacija u Iranu i na Bliskom istoku.

Premijer Andrej Plenković u utorak je  poručio da je Vlada, uslijed krize na Bliskom istoku, spremna ograničiti cijene energenata ako kriza eskalira. Istaknuo je kako je Vlada  u prošlosti intervenirala u cijene goriva, te da ih je  spremna ponovno cjenovno ograničavati ako se to pokaže potrebnim kako bi zaštitila građane i gospodarstvo.

cijene goriva

