Srđanu Mlađanu prijeti nova zatvorska kazna, on na sudu udario po svom kumu: 'Prestanite biti apologeti notornog lažljivca'

Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je pod jakim mjerama osiguranja počelo ročište u novom postupku protiv višestrukog ubojice Srđana Mlađana . Jednog od najopasnijih hrvatskih zatvorenika sada se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima. Na pitanje sutkinje rekao je da optužnicu "razumije, ali je puna nelogičnosti zamaskirana sofizmima".

"S gnušanjem odbacujem optužbe, jedino sam kriminalno loš pisac, a ako je to kažnjivo, onda bi pola novinara u zatvoru sa mnom jelo grah", rekao je još Mlađan. "Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivca i patološkog prevaranta", dodao je Mlađan, aludirajući na svog vjenčanog kuma Željka Bjelića, nakon čijeg je intervjua u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" i podignuta optužnica. "Prestanite plašiti narod Hrvatske mnome", rekao je Mlađan obraćajući se novinarima.

Potom je od suda zatražio da se kao svjedok pozove novinar te televizijske kuće i jedan od autora njemu sporne emisije, Andrija Jarak, te da sud pribavi sve snimke svjedočenja njegova kuma Bjelića iz spomenute emisije, uključujući i sav materijal koji nije objavljen. "Tamo se iznose činjenice o ovom slučaju za koje znamo i ne znamo", tvrdio je Mlađan. Tužiteljstvo je potom predložilo da dio rasprave u kojem se pojavljuju pojedini svjedoci bude zatvoren za javnost, dok Mlađan inzistira da cijelo suđenje bude javno.

"Kao da se nešto skriva od javnosti, a i skriva se", rekao je. Sud je djelomice prihvatio Mlađanov zahtjev pa će dio svjedočenja koji je tužiteljica tražila zatvoriti za javnost ipak biti otvoren za novinare, dok će manji dio rasprave, zbog zaštite privatnosti i izbjegavanja sekundarne viktimizacije, biti zatvoren. Prihvaćen je i prijedlog da se sudu dostavi integralna verzija emisije "Dosje Jarak", uključujući objavljeni i neobjavljeni materijal. O tome hoće li novinar Andrija Jarak biti pozvan kao svjedok, odlučit će se tijekom postupka. Potom je rasprava prekinuta, a nastavak je zakazan za 31. ožujka u 9 sati. Zatvorene rasprave održat će se 13., 14. i 21. travnja, kada će svjedočiti Željko Bijelić i Ivica Marković.

Andrija Jarak komentirao je kratko Mlađanov zahtjev. "Sud još nije odlučio o zahtjevu za mojim svjedočenjem. Ako me pozovu, naravno da ću se odazvati i iznijeti svoja saznanja o ovom slučaju", rekao je Jarak za net.hr. Mlađan trenutačno služi zatvorsku kaznu od 27 godina, koja istječe u svibnju 2027. godine. Novo suđenje pokrenuto je na temelju optužnice potvrđene krajem prošle godine, a u slučaju osuđujuće presude mogao bi dobiti novu zatvorsku kaznu.