PRVA I JEDINA BOLNICA

KBC Rijeka: Prvi puta u Hrvatskoj izvedeno endoskopsko smanjivanje želuca

Foto: Pixabay ilustracija
1/2
VL
Autor
Dean Silić/Hina
04.03.2026.
u 16:15

Tijekom zahvata želudac se iznutra preoblikuje posebnim šavovima, čime se smanjuje njegov volumen i postiže raniji osjećaj sitosti

U KBC-u Rijeka krajem veljače po prvi put u Hrvatskoj izveden je zahvat endoskopskog smanjivanja želuca, a riječ je o minimalno invazivnom i sigurnom zahvatu za liječenje debljine koji se izvodi endoskopskim putem kroz usta, bez ikakvih rezova. Tijekom zahvata pod nazivom endoskopska sleeve gastroplastika (ESG), želudac se iznutra preoblikuje posebnim šavovima, čime se smanjuje njegov volumen i postiže raniji osjećaj sitosti, izvijestili su iz KBC-a Rijeka.

Ističu da je uvođenjem tog zahvata KBC Rijeka postala prva i jedina bolnica u Hrvatskoj koja u terapiji debljine nudi sveobuhvatno liječenje, od savjetovanja i psihološke potpore preko endokrinološkog liječenja pa sve do endoskopskog i kirurško barijatrijskog liječenja. Predstojnik Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka i rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser, koji je rukovodio izvođenjem ovog zahvata, istaknuo je da je ESG namijenjen osobama s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, koje nisu uspjele postići zadovoljavajuće rezultate promjenom prehrane i načina života, a nisu kandidati ili ne žele klasičnu operaciju. Odluka o zahvatu donosi se individualno, nakon detaljne medicinske procjene, naveo je Hauser. 

Vršiteljica dužnosti ravnateljice KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fischer rekla je da je tim uspješno izvedenim inovativnim zahvatom na području kirurgije, Klinika za internu medicinu KBC-a Rijeka učinila još jedan iskorak u uvođenju suvremenih tehnika liječenja pacijenata. "Znamo da je u Hrvatskoj pretilost jedno od vodećih zdravstvenih stanja koja, posljedično, uzrokuje niz drugih bolesti ili zdravstvenih komplikacija te značajno utječe ne samo na tjelesno, već i na socijalno blagostanje. Prisjetimo li se definicije zdravlja koju je postavio Andrija Štampar, da je zdravlje stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili iznemoglosti, onda plastično možemo ilustrirati značaj ovakvih medicinskih zahvata za naše pacijente", naglasila je. 

Zahvat je, uz prof. Hausera, izveo je tim stručnjaka koji su činili Domagoj Mičetić i glavna sestra klinike Katarina Karlović. Uspješno je izveden kao rezultat višemjesečnih priprema u kojima je sudjelovao multidisciplinarni tim endokrinologa, gastroenterologa i digestivnih kirurga, koji je ujedno i tim stručnjaka Centra za digestivnu i metaboličku medicinu. Zahvaljujući potpori uprave KBC-a Rijeka, Domagoj Mičetić uspješno je prošao Masterclass edukaciju u Rimu što je bio ključan preduvjet za izvođenje ovog postupka.

Endoskopska sleeve gastroplastika je minimalno invazivan zahvat za liječenje debljine koji se izvodi endoskopskim putem, kroz usta, bez ikakvih rezova. Tijekom zahvata želudac se iznutra preoblikuje posebnim šavovima, čime se smanjuje njegov volumen i postiže raniji osjećaj sitosti.

Razlikuje se od klasične barijatrijske operacije po tome što se ne odstranjuje dio želuca i ne mijenja se anatomija probavnog sustava trajno. Zahvat je manje invazivan, nosi manji rizik komplikacija, oporavak je brži, a metoda je u određenim slučajevima reverzibilna, ističe KBC Rijeka.

Ključne riječi
Goran Hauser KBC Rijeka pretilost

