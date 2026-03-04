Naši Portali
UŽIVO
novi digitalni alat

Hrvatska gospodarska komora predstavila Katalog zdravstvenog turizma na ITB Berlinu

HGK
VL
Autor
Večernji.hr
04.03.2026.
u 16:44

Razvijen je u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskom turističkom zajednicom u okviru brenda Health tourism Croatia za promociju i povezivanje hrvatskih tvrtki koje nude medicinske, lječilišne i wellness usluge

Hrvatska gospodarska komora na jednom od vodećih turističkih sajmova, ITB Berlin, predstavila je novi digitalni alat za promociju usluga zdravstvenog turizma – Katalog zdravstvenog turizma. Razvijen je u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskom turističkom zajednicom u okviru brenda Health tourism Croatia za promociju i povezivanje hrvatskih tvrtki koje nude medicinske, lječilišne i wellness usluge. Katalog omogućuje tvrtkama povećanje vidljivosti, ciljanu promociju, lakše povezivanje s partnerima i lakše pozicioniranje na novim tržištima.

"Katalog zdravstvenog turizma trenutno okuplja članice Zajednice zdravstvenog turizma HGK koje se i predstavljaju na sajmu u Berlinu. Riječ je o hrvatskim lječilištima, centrima medicinske rehabilitacijske te spa i wellness centima. Cilj nam je do kraja godine okupiti reprezentativan broj tvrtki iz ovoga sektora kako bi katalog postao centralno mjesto za daljnji razvoj i jačanje ekosustava zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Sajam u Berlinu je prilika za predstavljanje specifičnosti hrvatske ponude s jedne strane, dok s druge, tvrtke dobivaju uvid u globalne trendove, inovacije i standarde koji oblikuju budućnost zdravstvenog turizma,“ poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica HGK.

ITB Berlin jedan je od najvažnijih svjetskih turističkih sajmova i ključna platforma za hrvatske tvrtke koje nude usluge zdravstvenog turizma. Sudjelovanje omogućuje izravan pristup međunarodnim partnerima s tržišta prvenstveno Njemačke, ali i brojnih drugih europskih zemalja gdje postoji snažna potražnja za kvalitetnim i pristupačnim zdravstvenim uslugama.

"Sudjelovanje naših pružatelja usluga na ITB Berlin iznimna je prilika za dodatno snažno pozicioniranje zdravstvenog turizma Hrvatske na jednom od najvažnijih turističkih sajmova. Ministarstvo turizma i sporta kroz sustav potpora i strateških ulaganja kontinuirano potiče razvoj zdravstvenog turizma kao jednog od najperspektivnijih segmenata naše ponude. Time jačamo kvalitetu, konkurentnost i prepoznatljivost te učvršćujemo Hrvatsku kao destinaciju izvrsnosti, posebice u području lječilišnog turizma. Istodobno, Ministarstvo zdravstva je dodjeljivanjem statusa pružatelja lječilišnih usluga stvorilo čvrst institucionalni okvir koji dodatno podiže razinu povjerenja i otvara vrata snažnijem međunarodnom pozicioniranju Hrvatske. Na taj način povezujemo zdravstveni sustav i turistički sektor u zajedničkom cilju, a to je stvaranje cjelogodišnje, visokokvalitetne i održive ponude",  pojašnjava ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Hrvatska je sigurna, dostupna i autentična wellness destinacija budućnosti – poruka je s panela "Your next health & wellness journey starts in Croatia". Panel u okviru sajma okupio je predstavnike HGK, HTZ-a te specijaliziranih lječilišta i toplica u razgovoru o razvoju sektora, ali i prirodnim ljekovitim resursima, visokim medicinskim standardima, sigurnosti i dostupnosti Hrvatske, te drugim specifičnostima hrvatskog zdravstvenog turizma.

"Hrvatski zdravstveni turizam danas ulazi u novu razvojnu fazu, fokus se snažno usmjerava na međunarodno tržište i stvaranje prepoznatljivog identiteta Hrvatske kao destinacije zdravlja i dobrobiti. Zajednički nastup u Berlinu pokazuje kako sektor djeluje koordinirano, s jasnom ambicijom privlačenja gostiju više dodane vrijednosti te pozicioniranja Hrvatske kao kvalitetne i pouzdane europske ‘boutique’ destinacije zdravstvenog turizma", izjavila je Ivana Kolar, predsjednica Zajednice zdravstvenog turizma HGK.

Paralelno s promocijom, sektor se snažno razvija kroz ulaganja u modernizaciju infrastrukture i podizanje standarda usluga. Neki od konkretnih primjera takvog investicijskog ciklusa su Stubičke Toplice i Specijalna bolnica Biokovka koje se sa svojim uslugama nalaze u Katalogu zdravstvenog turizma.

"Upravo provodimo investicijski ciklus vrijedan 17,6 milijuna eura kojim se gradi lječilišni hotel kategorije četiri zvjezdice, natkriva bazenski kompleks s wellness sadržajima te proširuju terapijski i rehabilitacijski kapaciteti. Projekt se financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz potporu od 99,33 posto te uključuje modernizaciju infrastrukture radi dugoročne energetske i organizacijske učinkovitosti. Završetkom investicije povećat će se dostupnost rehabilitacijskih usluga te stvoriti uvjeti za razvoj preventivnih programa i cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma, uz nova radna mjesta i jačanje konkurentnosti destinacije. Otvorenje hotela planirano je u kolovozu ove godine", najavila je Zorica Capar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

"Projekt Biokovka 5.0, sufinanciran sredstvima NPOO-a, obuhvaća energetsku obnovu objekta, ugradnju fotonaponske elektrane i digitalnu modernizaciju poslovanja. Provedbom mjera očekujemo smanjenje godišnje potrošnje energije za više od 623.000 kWh što je oko 40 posto te smanjenje emisija CO₂ za gotovo 99 tona godišnje. Projekt će omogućiti cjelogodišnje poslovanje, veću popunjenost izvan sezone i dodatno jačanje zdravstvenog i wellness turizma na području Makarske rivijere", kaže Marko Ožić-Bebek, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka.

Na sajmu ITB Berlin nastupa sveukupno 13 hrvatskih tvrtki, među kojima je 10 specijalnih bolnica i lječilišta, wellness hotel, klaster i konzultantska tvrtka za projekte zdravstvenog turizma. Ovo je samo jedna od aktivnosti Zajednice zdravstvenog turizma HGK koja koordinira zajednički nastup članica, potiče razmjenu znanja i iskustava te doprinosi stvaranju prepoznatljivog nacionalnog identiteta zdravstvenog turizma.

Katalog zdravstvenog turizma je dostupan OVDJE

