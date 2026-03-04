Vlada: Energetska sigurnost Europe zahtijeva odgovorno partnerstvo

Republika Hrvatska ocjenjuje odluku MOL grupe i njezine slovačke podružnice Slovnaft o prijavi JANAF-a Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije potezom koji pokazuje ozbiljnu nedosljednost prema partnerima i prijateljima u Hrvatskoj, osobito nakon što je Hrvatska tijekom energetske krize pokazala spremnost pomoći i osigurati stabilne opskrbne pravce za Mađarsku i Slovačku, kao što smo učinili već i s drugim energentima.

Hrvatska u upravljanju svojom energetskom infrastrukturom postupa u skladu s pravnim okvirom Europske unije, uključujući važeće sankcijske režime, kao i u skladu s OFAC regulativama koje uređuju međunarodne energetske tokove i financijske transakcije.

Jadranski naftovod pouzdana je, sigurna i konkurentna opskrbna ruta koja ima kapacitet zadovoljiti potrebe Mađarske i Slovačke te doprinosi jačanju energetske sigurnosti i smanjenju ovisnosti o ruskim energentima.

Nerazumna je ovakva nervoza, ali barem cjelokupna javnost i ljučni dionici imaju priliku vidjeti poteze koji jasno razotkrivaju stvarne političke i energetske ciljeve pojedinih aktera u Mađarskoj i Slovačkoj, a koji i dalje ostaju snažno vezani uz ruske energetske interese.

Hrvatska je pokazala da želi biti pouzdan partner te ostaje predana europskoj energetskoj sigurnosti, diversifikaciji opskrbe i odgovornom partnerstvu unutar Europske unije.

Pravni, financijski, politički i moralni argumenti jasno su na našoj strani. Sva tijela EU i drugih partnera to će sasvim sigurno prepoznati.