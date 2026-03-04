Hajdaš Dončić: Cilj je zaštititi hrvatske interese i pripremiti se za neizbježnu krizu

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osnovao je danas posebnu Radnu skupinu koja će, izvijestili su iz te stranke, pratiti eskalaciju ratnih sukoba u Iranu te analizirati moguće sigurnosne i ekonomske posljedice na Republiku Hrvatsku. Kao povod za osnivanje tog stručnog tijela naveli su izostanak jasne državne strategije i reakcije na rastuću globalnu nestabilnost i krizu.

- Cilj ove radne skupine je da promišljeno, stručno i argumentirano predlaže inicijative i stajališta koja idu u smjeru zaštite hrvatskih interesa i bolje pripreme na krizu koja neizbježno dolazi- kazao je Hajdaš Dončić nakon prvog sastanka radne skupine. Članovi SDP-ove Radne skupine koji će pratiti eskalaciju ratnih sukoba u Iranu su Robert Hranj, admiral u mirovini i predsjednik SDP-ovog Savjeta za obranu i nacionalnu sigurnost, bivši ministar financija i predsjednik saborskog Odbora za financije Boris Lalovac, sveučilišni profesor i bivši potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Grčić, sveučilišni profesor i predsjednik Savjeta za gospodarstvo Josip Tica, sveučilišni profesor i predsjednik Savjeta za energetiku Jurica Šimurina te međunarodni tajnik SDP-a Hrvatske i bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova Joško Klisović.

Fokus rada Radne skupine, kažu u SDP-u, bit će na analizi utjecaja rata u Iranu na cijene energenata te pripremi mjera za ublažavanje novog inflatornog udara na standard hrvatskih građana.

- Radna skupina će pratiti i sigurnosne prijetnje i migracijska kretanja te predlagati jasna stajališta koja Hrvatsku pozicioniraju kao odgovornu članicu EU i NATO-a, ali s primarnim ciljem zaštite nacionalne sigurnosti. Radna skupina će redovito izvještavati Predsjedništvo stranke i Klub zastupnika SDP-a te raditi na smjernicama za konkretne prijedloge zakona i stajališta stranke u cilju jačanja otpornosti hrvatskog gospodarstva i obrambenog sustava-izvijestili su iz SDP-a.