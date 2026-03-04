Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SDP OSNOVAO RADNU SKUPINU ZA PRAĆENJE RATNOG SUKOBA U IRANU

Hajdaš Dončić: Cilj je zaštititi hrvatske interese i pripremiti se za neizbježnu krizu

Zagreb: Sjednica Glavnog odbora SDP-a Hrvatske
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
04.03.2026.
u 19:11

Fokus rada Radne skupine, kažu u SDP-u, bit će na analizi utjecaja rata u Iranu na cijene energenata te pripremi mjera za ublažavanje novog inflatornog udara na standard hrvatskih građana.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osnovao je danas posebnu Radnu skupinu koja će, izvijestili su iz te stranke, pratiti eskalaciju ratnih sukoba u Iranu te analizirati moguće sigurnosne i ekonomske posljedice na Republiku Hrvatsku. Kao povod za osnivanje tog stručnog tijela naveli su izostanak jasne državne strategije i reakcije na rastuću globalnu nestabilnost i krizu. 

- Cilj ove radne skupine je da promišljeno, stručno i argumentirano predlaže inicijative i stajališta koja idu u smjeru zaštite hrvatskih interesa i bolje pripreme na krizu koja neizbježno dolazi- kazao je Hajdaš Dončić nakon prvog sastanka radne skupine. Članovi SDP-ove Radne skupine koji će pratiti eskalaciju ratnih sukoba u Iranu su Robert Hranj, admiral u mirovini i predsjednik SDP-ovog Savjeta za obranu i nacionalnu sigurnost, bivši ministar financija i predsjednik saborskog Odbora za financije Boris Lalovac, sveučilišni profesor i bivši potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Grčić, sveučilišni profesor i predsjednik Savjeta za gospodarstvo Josip Tica, sveučilišni profesor i predsjednik Savjeta za energetiku Jurica Šimurina te međunarodni tajnik SDP-a Hrvatske i bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova Joško Klisović.

Fokus rada Radne skupine, kažu u SDP-u, bit će na analizi utjecaja rata u Iranu na cijene energenata te pripremi mjera za ublažavanje novog inflatornog udara na standard hrvatskih građana.

- Radna skupina će pratiti i sigurnosne prijetnje i migracijska kretanja te predlagati jasna stajališta koja Hrvatsku pozicioniraju kao odgovornu članicu EU i NATO-a, ali s primarnim ciljem zaštite nacionalne sigurnosti. Radna skupina će redovito izvještavati Predsjedništvo stranke i Klub zastupnika SDP-a te raditi na smjernicama za konkretne prijedloge zakona i stajališta stranke u cilju jačanja otpornosti hrvatskog gospodarstva i obrambenog sustava-izvijestili su iz SDP-a.

Ključne riječi
SDP Siniša Hajdaš Dončić energetska kriza Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
19:51 04.03.2026.

Posebna "Radna skupina za praćenje eskalacije ratnog sukoba u Iranu" .....?! To bi bilo kao " Ministarstvo luckastog hoda " iz legendarne serije Monty Python (Ministry of Silly Walks)

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!