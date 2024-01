Pitbull napao dječaka (6) u SAD-u i ugrizao ga za glavu: 'Cijelo lice mu je bilo rasporeno i sažvakano'

Teške tjelesne ozljede zadobio je šestogodišnji Dante Skordas nakon što ga je prošlog petka napao susjedov pit bull kada se igrao sa dvogodišnjom sestrom u Rockhamptonu u Queenslandu. Dante je hitno prevezen u bolnicu gdje je dobio 30 šavova kako bi se sanirale dvije velike rane koju mu je nanio opasan pas. Dječak će zbog ovog strašnog napada imati trajne psihičke traume.

- Bilo je jako traumatično. Vrlo traumatično, posebno za njega - rekao je otac Andrew Skordas za 7News. On je bio prisutan kada se napad dogodio i rekao je kako se sve odigralo jako brzo. Pitbull je skočio na dječaka kada se igrao s djecom.

- Okrenuo sam se i ugrizao me dok sam se igrao. Tata je morao odvući psa od mene - rekao je Dante koji je nakon napada imao veliku otvorenu ranu na lijevom obrazu koja se protezala sve do uha. Druga je rana bila na desnoj strani lica od obraza sve do brade. Operacija je u bolnici trajala tri sada, a dječaku su u napadu stradali i zubi.

Obitelj nesretnog dječaka postavila je GoFundMe stranicu kako bi pokrili medicinske troškove nastale zbog napada. - Cijelo lice mu je bilo rasporeno i sažvakano - napisali su na stranici, javlja Daily Mail.

Andrew Skordas rekao je kako je njegov sin heroj jer je bio jako hrabar te obitelj vjeruje da je dječak nastradao braneći svoju sestru od napada.

