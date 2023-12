Užas u Zagrebu: Pas pobjegao s lanca i ubio dva psa, ugrizao i ženu

LEDENI PARK

Spektakularan doček u podne uz Ivanku, Mrleta i "Kišne razdragance"

Novogodišnji program trajat će od 11 do jedan sat iza ponoći, no klizalište će, izvanredno te noći, biti otvoreno sve do dva sata iza ponoći kako biste mogli doslovce uklizati u novu godinu