Pitali smo umjetnu inteligenciju što bi se dogodilo da Hrvatska vrati kune?

Miro Bulj, zastupnik Mosta, pozvao je na povratak hrvatske kune te poručio kako uvođenjem eura Hrvatska gubi nacionalne interese. Prema njegovom stajalištu, prelazak na euro doveo je do osiromašenja građana jer su cijene naglo porasle, dok su plaće i mirovine ostale slabe i nedostatne. S obzirom na to, pitali smo ChatGPT što bi se dogodilo da Hrvatska odluči vratiti kunu. Prema umjetnoj inteligenciji, nekoliko bi se važnih stvari moglo dogoditi:

"1. Tečaj i deprecijacija: Vrlo je vjerojatno da bi nova kuna bila slabija od eura, barem u početku. Razlog je to što bi tržišta imala manje povjerenja u stabilnost kune nego u euro, a središnja banka ne bi imala jednaku 'težinu' kao Europska središnja banka. Slabija valuta znači da bi uvoz poskupio – a Hrvatska jako puno uvozi (gorivo, hrana, elektronika, lijekovi…).

2. Cijene: Uvozna dobra i energenti bi poskupjeli - inflacija bi se ubrzala. Domaći proizvodi mogli bi ostati stabilniji, ali i oni često ovise o uvoznim sirovinama i energiji - i tu bi cijene rasle. Dakle, ukupno gledano, cijene bi vjerojatno porasle, barem u srednjem roku.

3. Plaće i štednja: Plaće bi ostale u kunama, ali realna kupovna moć bi pala jer bi uvozna roba bila skuplja. Štednja građana u kunama bi izgubila vrijednost u odnosu na euro, dok bi oni koji imaju devize (eur, dolar) profitirali.

4. Turizam i izvoz: Strancima bi Hrvatska postala jeftinija (jer bi im euri vrijedili više), pa bi turizam i izvoz mogli profitirati. Međutim, to bi bilo djelomično neutralizirano višim cijenama uvoza i općenitom nesigurnošću.

5. Povjerenje i stabilnost: Sam čin izlaska iz eurozone izazvao bi nepovjerenje ulagača i financijskih tržišta. Mogli bismo vidjeti kapitalni bijeg, pad kreditnog rejtinga i skuplje zaduživanje države i poduzeća.

Cijene bi u većini slučajeva rasle, posebno za uvozna dobra. Domaća valuta bi vjerojatno oslabila, što bi donijelo inflaciju. Turizam i izvoz bi možda malo profitirali, ali opća ekonomska stabilnost bi bila narušena", navodi ChatGPT.