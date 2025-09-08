Bulj poziva na povratak hrvatske kune: 'Za njih je euro 'povijesno postignuće', a za narod najveća prevara i pljačka'

Most je izašao s prijedlogom da se ponovno uvede kuna. Njihov zastupnik Miro Bulj na Facebooku je objavio da Plenkovićevim uvođenjem eura Hrvatska gubi nacionalne interese i da je narod izdan.

Prema njegovom stajalištu, prelazak na euro doveo je do osiromašenja građana jer su cijene naglo porasle, dok su plaće i mirovine ostale slabe i nedostatne. "Govorio sam da će euro osiromašiti hrvatske građane i donijeti val poskupljenja. Nažalost, upravo to živimo danas, ono što je bilo 1 kuna, sada je 1 euro. Obećavali su stabilnost, a što smo dobili? Plaće i mirovine bezvrijedne, cijene eksplodirale, narod prevaren" napisao je Bulj.

"Za njih je euro “povijesno postignuće”, a za narod najveća prevara i pljačka Ja šutjeti neću! Borit ću se protiv svake dodvorničke politike koje prodaje našu interese, našu slobodu i našu Hrvatsku Briselskim činovnicima", zaključio je.