2026. – godina ubrzane integracije AI-a u zdravstvo, promet, obrazovanje...

AI tržište uoči 2026. ulazi u fazu trezvenog zrenja: od "utrke u veličini modela" i euforije oko generativne inteligencije, fokus se premješta na učinkovitost, specijalizaciju i krutu fiziku čipova, energije i geopolitike. Hrvatska u tu priču ulazi iz pozicije malog, ali agilnog igrača – s tek nekoliko desetaka AI poduzeća, ali i dokazanim talentom za nišne proizvode i brzu komercijalizaciju.



U tehnološkim prognozama za 2025. već je bilo jasno da će veliki jezični i multimodalni modeli nastaviti rasti opterećujući infrastrukturu i gurajući industriju prema sve skupljim treninzima i finom ugađanju. Taj će se trend nastaviti i 2026., ali ostat će ograničen na šačicu globalnih lidera koji si mogu priuštiti modele s bilijunima parametara i vlastite AI podatkovne centre, najavljuju analitičari McKinseya.