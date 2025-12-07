Islandski stručnjak otkrio pet trikova za brže čišćenje auta zimi: Jedan posebno oduševljava svojom jednostavnošću

Prosinac je stigao, a s njim i tri najhladnija mjeseca u godini. To znači jedno: jutra provedena u borbi sa zaleđenim vjetrobranskim staklima, smrznutim retrovizorima i automobilima koji traže puno više vremena za pripremu nego što bismo željeli. Za mnoge se isti scenarij ponavlja i navečer – čim temperature padnu, led se ponovno hvata. No, prema jednom automobilskom stručnjaku, postoji nekoliko trikova koji mogu znatno ubrzati čišćenje auta, pa čak i spriječiti stvaranje leda.

Savjete donosi Alexander Haraldsson, stručnjak za vožnju po ekstremno hladnim uvjetima i izvršni direktor tvrtke Lotus Car Rentals sa Islanda – zemlje gdje su zimske vožnje svakodnevni izazov. Prema njemu, većina vozača nepotrebno se oslanja samo na grijače ili skupe sprejeve, iako postoje brže, jeftinije i iznenađujuće učinkovite metode, prenosi Express.co.

1. Ocat i voda – preventivni trik koji štedi vrijeme ujutro: Haraldsson savjetuje da navečer poprskate vjetrobransko staklo mješavinom vode i octa. Ocat ima nižu točku smrzavanja od vode, pa djeluje kao prirodna barijera protiv stvaranja leda. Ovaj jednostavan korak može uštedjeti dragocjene minute svakog jutra.

2. Parkirajte automobil prema istoku: Ako imate mogućnost, parkirajte auto tako da je vjetrobransko staklo okrenuto prema istoku. Kad sunce izađe, prirodno će zagrijati staklo i otopiti noćni mraz, smanjujući vrijeme potrebno za čišćenje.

3. Napravite vlastiti sprej za odmrzavanje: Za jače rješenje preporučuje izradu domaćeg spreja za odmrzavanje. Pomiješajte izopropil alkohol (ili votku ako ga nemate) s malo deterdženta za suđe. Ova kombinacija učinkovito razgrađuje led i može se koristiti na svim prozorima.

4. Krumpir ili luk? Iznenađujuće – funkcionira: Na društvenim mrežama popularan je trik trljanja prozora polovicom krumpira ili luka večer prije. Prema Haraldssonu, šećeri iz povrća sprječavaju da se led u potpunosti uhvati na staklu. Iako neobično, često daje dobre rezultate.

5. Najbrže rješenje - topla voda u vrećici: Ulijte toplu (nikako kipuću!) vodu u plastičnu vrećicu i lagano je prelazite preko zaleđenog vjetrobranskog stakla. Toplina brzo otapa led, a vrećica sprječava nagli kontakt vode i stakla, čime se izbjegava opasnost od pucanja. Haraldsson naglašava da se kipuća voda nikada ne smije koristiti izravno na staklo, jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja.