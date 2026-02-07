Piloti HRZ-a s dva helikoptera sudjelovali u akciji hitnog prijevoza pacijenta od Dubrovnika do Zagreba

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros su uspješno izveli složenu akciju hitnog medicinskog zračnog prijevoza mlade osobe na relaciji Dubrovnik – Divulje – Zagreb, koristeći dva vojna helikoptera zbog potrebe za što bržim transportom pacijenta.

U operaciji su sudjelovale dvije dežurne posade: tim 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a s helikopterom Mi-171Sh te posada 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera koja je letjela helikopterom Black Hawk UH-60M.

Prvi dio misije započeo je polaskom helikoptera Mi-171Sh iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama u 8.33 sati. Posada je odletjela prema heliodromu Opće bolnice Dubrovnik na Medarevu, gdje je u 9.20 sati preuzela pacijenta zajedno s medicinskim timom. Nakon toga let je nastavljen prema Divuljama, gdje su u 10.48 sati sletjeli s pacijentom i liječničkom pratnjom.

U Divuljama je provedena primopredaja pacijenta drugoj dežurnoj posadi. Helikopter Black Hawk UH-60M poletio je u 11.17 sati te nastavio prijevoz prema Zagrebu. Slijetanje u vojarnu „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu uslijedilo je u 12.35 sati, nakon čega je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Zapovjednik helikoptera iz prve faze leta, bojnik Krešimir Matan iz 395. eskadrile transportnih helikoptera, naglasio je važnost međueskadrilne suradnje i pravodobne reakcije:

„Ovo je bila jedinstvena akcija u kojoj smo sudjelovali s kolegama iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, a ovakve akcije zahtijevaju brzu i pravovremenu reakciju. Meni i cijelom timu drago je što smo mogli pomoći kada je bilo najpotrebnije.”

Današnja intervencija još jednom je pokazala visoku razinu uvježbanosti i koordinacije pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te njihovu spremnost da u svakom trenutku odgovore na zahtjevne zadaće spašavanja i medicinskog prijevoza.