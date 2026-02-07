Prometna nesreća paralizirala dio Splita: Cesta zatvorena, dvije osobe zatražile pomoć

Zbog očevida prometne nesreće koja se dogodila danas oko 10.25 sati u Solinskoj ulici u Splitu, ta je prometnica zatvorena za sav promet na dionici od križanja s Hercegovačkom ulicom do Vranjičkog puta. Promet se preusmjerava na obilazne pravce, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. U prometnoj nesreći sudjelovala su tri vozila, a dvije su osobe zatražile liječničku pomoć. Policija provodi očevid nakon kojeg će biti poznato više okolnosti nesreće.
