Franjevac iz Pule završio u istražnom zatvoru zbog prijetnji drugim svećenicima

Županijski sud u Dubrovniku odredio je do 30 dana istražnog zatvora 45-godišnjem franjevcu iz Pule zbog sumnje da je u alkoholiziranom stanju više puta ozbiljno prijetio smrću drugim svećenicima u samostanu Male braće u Dubrovniku, piše Dubrovački dnevnik. Sud je prihvatio prijedlog tužiteljstva, ocijenivši da postoji opasnost od ponavljanja kaznenih djela, osobito zbog njegove sklonosti alkoholu i upornosti u prijetnjama. Osumnjičen je za tri kaznena djela ozbiljne prijetnje počinjena od studenoga prošle do kraja siječnja ove godine.

Prema navodima iz istrage, tijekom sukoba u samostanu prijetio je drugim svećenicima da će ih ozlijediti ili usmrtiti, a prilikom uhićenja izmjereno mu je 1,66 promila alkohola u krvi. Policiji je tada dragovoljno predao zračnu pušku koju je povremeno koristio. Njegov odvjetnik protivio se određivanju istražnog zatvora, predlažući blaže mjere opreza, no sud je zaključio kako takve mjere ne bi bile dovoljne za sprječavanje ponavljanja kaznenih djela.