Nakon pada stropa u dvorani u Zadru. Rektor: Katastrofalno je stanje pojedinih objekata, ali Sveučilište nikada nije bilo u posjedu te dvorane

I Sveučilište u Zadru i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića reagirali su nakon objave da se urušio plafon dvorane Franka Lisice. Informaciju na društvenoj mreži objavio nastavnik uz fotografije koje su prestravile zadarsku javnost i prava je sreća da nitko nije stradao. Ravnateljica škole objavila je na fejsbuk stranici škole: Dragi učenici, roditelji, sugrađani i svi zainteresirani. Prije svega želim naglasiti da je najvažnije da u ovom događaju s dvoranom nitko nije stradao i da nema ozlijeđenih. To je u ovom trenutku svima nama najveće olakšanje. Škola nije vlasnik sportske dvorane, no od samog početka ove situacije u stalnoj smo komunikaciji sa svim nadležnim institucijama kako bismo osigurali pravodobne informacije i pronašli najbolje moguće rješenje. Svjesni smo zabrinutosti učenika, roditelja i zaposlenika i s punom odgovornošću pristupamo ovoj situaciji. Školi je iznimno važno da se sve daljnje aktivnosti odvijaju sigurno, promišljeno i u interesu učenika.

-Zahvaljujem svima na suradnji i brzoj reakciji, a školu ćemo i dalje voditi otvorenom komunikacijom i uz punu brigu za sigurnost i dobrobit naših učenika i djelatnika. U ime školskog kolektiva želim naglasiti da se ograđujemo od pojedinačnih izjava koje su iznesene bez cjelovitih informacija od osoba čije osobno mišljenje nipošto ne odražava službeni stav naše škole. Kao i uvijek, a tako i u ovom slučaju, škola nastupa isključivo kroz službenu, odgovornu i usklađenu komunikaciju. Još jednom, veliko hvala svima na potpori i razumijevanju - istakla je Ravnateljica Jelena Gulan.

Sa zadarskog sveučilišta su pak istakli: - Opravdan je interes javnosti za katastrofalno stanje pojedinih objekata na prostoru nekadašnje vojarne Franka Lisice, a posebno za dvoranu koju koristi Košarkaški savez Zadarske županije i, u nama nepoznatim pravno-financijskim uvjetima, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića. Unatoč nekim neistinitim navodima koji se šire različitim kanalima, Sveučilište u Zadru nikada nije bilo u posjedu te dvorane niti je bilo u poziciji bilo kome je na bilo koji način ustupati.

Činjenicom da je Republika Hrvatska 2006. prenijela Gradu Zadru pravo građenja na tom kompleksu za potrebe Sveučilišta, a zatim je Grad Zadar 2014. prenio pravo građenja Sveučilištu nije riješen problem korištenja različitih objekata u različitim režimima koje su prije toga na privremeno korištenje ustupali Grad Zadar i država putem različitih ministarstava. Sveučilište je zateklo situaciju u kojoj različite sportske dvorane koriste različiti klubovi i pojedinci u nama nepoznatim pravnim i financijskim režimima. Već godinama pokušavamo regulirati odnose s različitim korisnicima tih objekata na području nekadašnje vojarne, ali to ide jako sporo. S Gradom Zadrom aktivno radimo na hortikulturnom uređenju cijeloga prostora, regulirali smo promet, a s predstavnicima Grada i Županije uskoro imamo sastanak u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine s ciljem postizanja optimalnog rješenja i stvaranja jasne pravne platforme za uporabu pojedinih objekata u prostoru nekadašnje vojarne kao i za prenamjenu pojedinih površina za potrebe izgradnje novih školskih zgrada i pratećih sportskih sadržaja.

Nadalje, svjesni problema nedostatka kvalitetne sportske dvorane za učenike srednjih škola u pripremama preuzimanja dijela zgrade koju još kraće vrijeme koristi Medicinska škola Ante Kuzmanića proveli smo postupak javne nabave za uređenje sportske dvorane unutar te školske zgrade. Tu dvoranu ćemo uz naše potrebe, na korištenje bez ikakve naknade ustupiti Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture te Glazbenoj školi Blagoje Bersa za potrebe nastave za plesni odjel te škole. O svemu smo prije nekoliko mjeseci obavijestili te dvije škole kao i Zadarsku županiju. Dakle, ne da nismo u niti jednom pogledu generator problema nego – bez da nas na to obvezuje niti jedan propis –nastojimo izaći u susret školama s kojima želimo razvijati različite oblike suradnje. K tome, nadamo se da ćemo uskoro ući u posjed i spornoga objekta sa sportskom dvoranom koju koriste Košarkaški savez Zadarske županije i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića. Već imamo pripremljenu dokumentaciju za obnovu tog objekta, a financiranje namjeravamo osigurati iz fonda namijenjenog za energetsku obnovu zgrada javne namjene - istakao je rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić. Podsjetimo iz Grada Zadra su jučer pak odgovorili da dvoranom gdje se samo srećom nije dogodila tragedija upravlja županijski košarkaški savez.