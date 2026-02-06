Nijemci snimili film o Hrvatu i prozvali ga novim Beckenbauerom: 'On je sljedeća velika stvar'

Kada jedna od najjačih nogometnih liga na svijetu odluči snimiti film o osamnaestogodišnjem braniču i nazvati ga "sljedećom velikom stvari", jasno je da se radi o talentu koji se rijetko viđa. Upravo to se dogodilo Luki Vuškoviću, hrvatskom dijamantu koji je u dresu Hamburgera SV pokorio Njemačku. U službenom prilogu Bundeslige ističu se njegova nevjerojatna mirnoća s loptom, dominantna visina od 193 centimetra i statistika koja ga potvrđuje kao najboljeg duel-igrača lige. S gotovo 70 posto osvojenih izravnih dvoboja i tek jednim prekršajem po utakmici, Vušković je postao stup obrane HSV-a i igrač o kojem priča cijela nogometna Europa.

No, Vušković nije samo neprelazni stoper. Njegova sezona iz snova, u kojoj je već postigao četiri pogotka, dokazuje da se radi o modernom braniču s rijetko viđenim repertoarom. Posebno mjesto u sjećanju navijača, ali i u filmu Bundeslige, zauzima njegov spektakularni pogodak protiv Werdera iz Bremena u velikom derbiju sjevera. Vuškovićev "škorpionov udarac" ne samo da je srušio velikog rivala, već je proglašen i Golom godine u Bundesligi za 2025., potvrdivši da je ovaj mladić sposoban za poteze koji prkose logici. Već u svom premijernom nastupu zabio je povijesni gol, prvi za HSV u elitnom rangu nakon sedam godina.

Put do vrha bio je strelovit. Tottenham Hotspur prepoznao je njegov golemi potencijal i 2023. ga kupio od Hajduka za otprilike 14 milijuna eura, a potez da ga u srpnju 2025. pošalju na posudbu u HSV pokazao se kao pun pogodak. U samo pola sezone, njegova tržišna vrijednost na Transfermarktu skočila je na 40 milijuna eura, a njemački mediji špekuliraju da je minhenski Bayern spreman platiti i dvostruko više kako bi ga doveo u svoje redove. Vušković je dokazao da pripada samom vrhu, a priznanja se samo nižu.

Njegovu dominaciju najbolje je oslikao siječanj 2026. godine, kada su ga navijači izglasali za najboljeg igrača prve polovice sezone, što je nevjerojatan uspjeh za braniča tinejdžera. Da se ne boji najvećih pozornica, pokazao je krajem istog mjeseca u remiju 2:2 protiv moćnog Bayerna. Ne samo da je cijelu utakmicu uspješno čuvao jednog od najboljih svjetskih napadača, Harryja Kanea, već je u završnici susreta postigao izjednačujući pogodak glavom i osigurao svojoj momčadi veliki bod. Bio je to još jedan trenutak koji je potvrdio ono što njemački analitičari tvrde: Luka Vušković je potencijalni budući najbolji branič svijeta.

Cijela priča ima i snažnu emotivnu notu. Luka u HSV-u nosi dres s brojem 44, isti onaj koji pripada njegovom starijem bratu Mariju Vuškoviću, koji je trenutno pod suspenzijom. Mlađi brat je u više navrata istaknuo kako mu je najveći san zaigrati zajedno s Mariom u dresu HSV-a, čime je dodatno osvojio srca navijača. S obzirom na to da je već debitirao i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, čini se da je pred ovim splitskim mladićem budućnost u kojoj su samo najveći uspjesi mogući.