Unuka ubijenog Damira Novaka istupila javno: 'Smatram da svi trebaju znati istinu'

Nakon zločina u Malom Mihaljevcu redakciji portala Međimurski.hr stiglo je pismo članice obitelji ubijenog Damira Novaka. Njegova unuka odlučila je, kako piše, iznijeti vlastito viđenje događaja i okolnosti koje su, prema njezinu svjedočanstvu, prethodile tragediji. Smatra da je važno da javnost čuje njezinu priču, zbog čega je redakciji poslala osobnu ispovijest.

“Pozdrav, ja sam unuka ubijenog Damira Novaka. Dajem vam točne informacije, smatram da svi trebaju znati istinu. Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu, tren kad je izašao iz auta je pucao u auto pa njemu u leđa. Deda je tako uzviknuo i pao na pod da su baka i seka potrčale van iz kuće. Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao. Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve susjede sa svih pet strana, nitko se nije usudio prići i pomoći. Seka je vrištala. A on je hladnim pogledom stavio rafal na njenu glavu i rekao trčite obje unutra ili ću i vas. Baka je potrčala sa sekom unutra, a on je krvoločno ispucao dedu par puta u glavu i kukavički pobjegao i ubio sebe.

Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu. Mog dedu koji je crtao svaku karikaturu da bi mi mogao priuštiti fakultet. Na kućnom pragu stoje rupe. A seka sa svojih 9 godina ne spava i plače cijele noći... Imali smo dokaze, ima ih i policija, prijetnje su bile svakodnevne. Deda je htio samo pomirenje. Promatrao nas je cijelo vrijeme. 2022. pokazao je dedi da će ga ubiti pred sekom i tek onda smo podnijeli pritužbe, naravno pronađeno mu je i oružje, iako to policiji nije bilo dovoljno.

Kad su dedi pred godinu i dvije umrli roditelji, on je slavio i puštao četničke pjesme te je često pjevao ‘Majka će te hladnog ljubiti’. Kako je saznao da obolijeva od tumora i da mu nema spasa, zadnja želja mu je bila da oduzme život mome dedi. Deda je bio dobričina od čovjeka, ne bi ga išao uopće suditi, molio ga je za pomirenje, nije htio sukobe, ali kap je prelila čašu kad je prijetio ubojstvom dedi kad je seka imala 7 godina, za njeno dobro. Bio je skroman i htio je samo dobro ljudima, pa čak i takvima,” stoji u pismu koje je dobila redakcija Međimurskog.hr.