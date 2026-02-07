FOTO Preokret u Rijeci, Uzinić povukao potez koji je najavio: Zajedno su bili na misi

Članovi Kolektiva “Dodirni mi koljena” više neće organizirano sudjelovati u prosvjedima protiv molitelja na trgovima. Umjesto toga, prisustvovali su jutarnjoj misi u katedrali svetoga Vida u Rijeci, koju je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić, prenosi HRT. Kako su naveli, iako nisu dio crkvene zajednice, odazvali su se pozivu nadbiskupa Uzinića kako bi podržali njegov pokušaj da se javni prostor zaštiti od instrumentalizacije vjere. Tijekom mise stajali su pokraj molitelja.

Nadbiskup Uzinić u propovijedi je pozvao na međusobno približavanje i zajedništvo. – Potrebno je otvoriti se Bogu i njegovim nadahnućima te pogledati u Isusa i njegov način. To je ono što želim za nas danas, kako bismo mogli biti bliže Bogu, ali i na Božji način bliži jedni drugima – poručio je, dodavši da bi društvo trebalo težiti tome da policijski kordoni ne dijele ljude. Kolektiv je ranije institucijama predao i peticiju protiv molitelja na trgovima, naslovljenu “Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena”.

„Treba nam Isus. Treba nam Isus evanđelja. Treba nam Isus koji nam se objavio kao suosjećajan Bog, kao Bog sa srcem. Bog kojem je stalo do svakoga“, rekao je nadbiskup na početku propovijedi, javlja IKA. Pozvao je vjernike i sve ljude dobre volje da na Božji način, onako kako je to činio Isus Krist, budu bliski jedni drugima, suosjećajni sa svim ljudima, braći i sestrama. Nakon mise nadbiskup je izložio Presveto i pozvao okupljene na klanjanje i molitvu u tišini. „Ne želim da i to bude jedan od razloga podjela. Ali vas sve koji želite, pozivam da ostanete s Isusom. Zato ćemo izložiti Presveti Oltarski Sakrament. Tko želi biti u osami s Isusom i moliti za mudrost za koju je Salomon molio, dobro je došao“, poručio je. Većina je ostala u molitvi s nadbiskupom i zadržala se barem neko vrijeme, nakon čega su se pridružili molitvi krunice ispred katedrale.

U propovijedi je nadbiskup istaknuo kako Isus iz evanđelja suosjeća sa svojim učenicima, ali i s drugima koji mu dolaze u susret jer trebaju njegovu blizinu i suosjećanje. „Takav Isus i nas šalje da budemo takvi za svoju braću i sestre. To je poslanje Crkve“, poručio je. Nastavio je objašnjavajući što Salomon moli u osami. „Salomon traži poslušno srce, srce koje sluša, koje je otvoreno Bogu i usmjereno braći i sestrama, kako bi i to njegovo srce moglo postati poput onog Božjeg srca, srca koje suosjeća, koje je blizu svakome, koje primjećuje svačiju bolu, svačiju patnju, svačiju potrebu i ne isključuje nikoga. Evo, to je ono što bih želio i za nas danas“, protumačio je.

Istaknuo je kako zasigurno svi koji su se okupili u katedrali, svako na svoj način, žele dobro društvu i svijetu. „Vjerojatno svi imamo i taj Isusov osjećaj suosjećanja i blizine, to nas motivira. Ali potrebno je povući se na osamu, otvoriti se Bogu i njegovim nadahnućima. Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti blizi Bogu, ali onda i na Božji način blizi jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno. Kako među nama ne bi trebali stati i stajati kordoni policije koji nas dijele i s kojima trošimo dragocjeno vrijeme“, rekao je nadbiskup. Nastavio je objašnjavajući da kršćani moraju biti vidljivi u društvu i dati svoj doprinos boljitku tog društva. „Ali to možemo tek nakon što usvojimo Isusov pogled, tek kad se naše srce ispuni suosjećanjem kao što je bilo njegovo srce ispunjeno, tek kad nećemo biti još jedan razlog podjela u našem društvu, nego ćemo postati ono što Isus želi da bude njegova Crkva. Most između ljudi i Boga i most prema braći i sestrama“, zaključio je nadbiskup Uzinić.