Mario Mamić više nije iza rešetaka, odvjetnik pojasnio kako to da je na slobodi

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, pušten je iz zatvora nakon što je odslužio veći dio kazne na koju je bio osuđen zbog sudjelovanja u nezakonitom izvlačenju novca iz GNK Dinama. Iz kaznionice u Gospiću izašao je prošlog petka, nakon što mu je odobren uvjetni otpust, doznaje Jutarnji list. U zatvoru je proveo nešto više od deset mjeseci, odnosno dvije trećine od ukupno 16 mjeseci zatvorske kazne. Uvjetni otpust odobren mu je nakon što je ispunio zakonske uvjete — tijekom izdržavanja kazne primjereno se ponašao te je podmirio financijske obveze, uključujući odštetu Dinamu, sudske troškove i kazne.

Postupak koji se vodi pred osječkim sudom i dalje traje. – Mogu potvrditi da je moj branjenik pušten iz zatvora na temelju odobrenog uvjetnog otpusta – kratko je rekao njegov odvjetnik Ivan Stanić za Jutarnji list.