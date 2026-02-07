Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DEVET MJESECI PROVEO U ZATVORU

Mario Mamić više nije iza rešetaka, odvjetnik pojasnio kako to da je na slobodi

Osijek: Mario Mamić u pratnji odvjetnika stigao na Županijski sud na izricanje presude
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.02.2026.
u 12:38

Postupak koji se vodi pred osječkim sudom i dalje traje.

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, pušten je iz zatvora nakon što je odslužio veći dio kazne na koju je bio osuđen zbog sudjelovanja u nezakonitom izvlačenju novca iz GNK Dinama. Iz kaznionice u Gospiću izašao je prošlog petka, nakon što mu je odobren uvjetni otpust, doznaje Jutarnji list. U zatvoru je proveo nešto više od deset mjeseci, odnosno dvije trećine od ukupno 16 mjeseci zatvorske kazne. Uvjetni otpust odobren mu je nakon što je ispunio zakonske uvjete — tijekom izdržavanja kazne primjereno se ponašao te je podmirio financijske obveze, uključujući odštetu Dinamu, sudske troškove i kazne.

Postupak koji se vodi pred osječkim sudom i dalje traje. – Mogu potvrditi da je moj branjenik pušten iz zatvora na temelju odobrenog uvjetnog otpusta – kratko je rekao njegov odvjetnik Ivan Stanić za Jutarnji list.
Ključne riječi
Mario Mamić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

REAGIRALI I ŠKOLA I SVEUČILIŠTE

Nakon pada stropa u dvorani u Zadru. Rektor: Katastrofalno je stanje pojedinih objekata, ali Sveučilište nikada nije bilo u posjedu te dvorane

Već imamo pripremljenu dokumentaciju za obnovu tog objekta, a financiranje namjeravamo osigurati iz fonda namijenjenog za energetsku obnovu zgrada javne namjene - istakao je rektor Sveučilišta u Zadru  prof. dr. sc. Josip Faričić. Podsjetimo iz Grada Zadra su jučer pak odgovorili da dvoranom gdje se samo srećom nije dogodila tragedija upravlja županijski košarkaški savez

Zagreb: Ispred škole na Sv. Duhu nedovršena zebra prvog dana škole
OGLASILA SE I PRAVOBRANITELJICA

Zabrinjavajući trend u Hrvatskoj, škole u velikom problemu: 'Najčešće je riječ o kratkotrajnim izostancima do tri dana...'

Ured pravobraniteljice rješenje vidi u jačanju međuresorne suradnje, ranom prepoznavanju rizika te jačanju kapaciteta škola kroz zapošljavanje različitih profila stručnjaka. Prebacivanje odgovornosti sa sustava na sustav, upozorava, često dovodi do toga da odgovornost preuzima pojedinac, intervencije su zakašnjele, a povjerenje u sustav slabi.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!