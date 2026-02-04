Hrvatskoj osigurao prvi MiG-21, dovezao se po mraku iz Bihaća

– Stalno mi se vraćaju pojedini detalji, osobito oni teški i loši iz tog vremena, kada se trebalo snalaziti u uvjetima velikog nedostatka informacija i donositi ključne odluke. Živjeli smo u vremenu potpune neizvjesnosti, bez jasne predodžbe o tome što će se dogoditi sutra. Danas, s vremenskim odmakom, lako je biti pametan, no tada je trebalo složiti plan, donijeti odluku i pripremiti teren. Govorimo o razdoblju od gotovo deset mjeseci, koji su prethodili trenutku kada smo odlučili pokušati dovesti prvi avion MiG-21 u Hrvatsku, kako bi Hrvatska napokon dobila svoj prvi borbeni zrakoplov – rekao je ratni vojni pilot Danijel Borović na tribini "Hrvatsko ratno zrakoplovstvo – da se ne zaboravi" u Varaždinu. Prisjetio se kako je u gotovo nemogućim uvjetima po mraku sleti na pulsku pistu brzinom od oko 300 kilometara na sat. Bio je to povijesni prelet 4. veljače 1992. godine, kad je iz Bihaća u Pulu doveo prvi nadzvučni borbeni zrakoplov MiG-21 i stavio ga na raspolaganje Republici Hrvatskoj.

Uz Borovića, na tribini su govorili i ratni vojni piloti Ivica Ivandić, Antun Somborac i Mladen Crnički, podsjetivši na izazove, rizike i povijesne odluke koje su obilježile stvaranje Hrvatske vojske. – Prošle su godine, no naša suvremena povijest i dalje je itekako poučna, to je povijest u kojoj je nastala suverena i slobodna Republika Hrvatska. Upravo zato ovakve su tribine iznimno značajne jer nas podsjećaju na 90-te godine, vrijeme velikosrpske agresije, kada smo bili bez vlastite hrvatske vojske, a ipak smo u samo nekoliko godina, u iznimno teškim i ratnim uvjetima, uspjeli izgraditi snažnu i učinkovitu vojsku sastavljenu od ljudi iz cijele Hrvatske. Zbog toga je važno zahvaliti svim ljudima koji su se odazvali pozivu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, koji je pozvao sve one spremne braniti zajedničku domovinu da pristupe Hrvatskoj vojsci. Posebno zahvaljujem pilotima koji su se odazvali tom pozivu i dali nemjerljiv doprinos razvoju najsloženije tehničke grane ratnog zrakoplovstva, kako bi i ono dosegnulo visoku razinu razvijenosti – rekao je izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Josip Lucić.

Župan varaždinske županije Anđelko Stričak smatra da se o cjelokupnom doprinosu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u obrani i oslobađanju domovine ne zna dovoljno. – Ovo je prva tribina na kojoj svoja svjedočanstva, iskustva i osobni doprinos obrani domovine te stvaranju samostalne, suverene i neovisne Republike Hrvatske iznose upravo ratni piloti. Kao sudionik vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja mogu posvjedočiti koliko je snažan učinak imao zvuk MiG-a. U početku smo se pitali čiji je, a kada bismo čuli ili dobili informaciju da je naš, to je na nas djelovalo iznimno ohrabrujuće i davalo dodatnu snagu. Upravo zato je važno isticati doprinos naših ratnih pilota u obrani i oslobađanju domovine, odnosno u stvaranju samostalne, suverene i neovisne Republike Hrvatske – kazao je župan Stričak. Organizator tribine bila je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji s Udrugom veterana 1. gardijske brigade Tigrovi, Udrugom veterana 7. gardijske brigade Puma, Udrugom Specijalne jedinice policije Roda i Udrugom pripadnika 104. brigade ZNG-a Varaždin.