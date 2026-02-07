Naši Portali
'MOG UZORA VIŠE NEMA'

Emotivan oproštaj unuke ubijenog karikaturista: 'Nitko ne zaslužuje takvu smrt, a kamoli takva dobričina od čovjeka'

Novak
Igor Kralj/Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Autori: Ivica Beti, Večernji.hr
07.02.2026.
u 11:43

"Zauvijek će biti moj djed i moj anđeo čuvar. Svaka sljedeća izložba bit će posvećena tebi. Moja diploma i moje stvaranje. Hvala ti na svemu. Volim te najviše. Uzore moj”, stoj u Facebook objavi

U stravičnom zločinu koji se jučer dogodio u međimurskom selu Mali Mihaljevec ubijen je Damir Novak, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih karikaturista, poznat i u zemlji i u inozemstvu. Od njega se javno oprostila njegova unuka, koja je na društvenoj mreži Facebook objavila emotivnu poruku u kojoj se prisjetila njihova odnosa i zajedničkih uspomena. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

“Mog uzora više nema. Da postoji nagrada za najboljeg djeda na svijetu pripala bi tebi. Mogu biti samo zahvalna da si mi deda. Priuštio si mi sve u životu, oškolovao me, proputovali smo svijet, pazio si me uvijek. Bio si mi učitelj i najbolji prijatelj. Zbog tebe studiram na samoj akademiji, zbog tebe sam jaka i samostalna, ti si me naučio pružati ljubav i gledati svijet kroz ružičaste naočale. Najdraže mi je bilo uzimati ti potajno majice i košulje i nositi ih u školu. Pa se skrivati da ne vidiš, ali si znao svejedno. Kartati se s tobom šnaps, crtati, gledati Potjeru, plesati...

Svi su ga voljeli, bio je najveći šaljivdžija. Načitan čovjek, od jednog šesnaestogodišnjaka koji je crtao iz dosade, svirao bubnjeve u bendu ‘Črni asfalt’, postao je svjetski nagrađivani karikaturist s 95 nagrada. Uzor je mnogima i nema tih riječi kojima bi ga čovjek opisao. Svojim humorom i karikaturama nasmijavao nas je sve. Nitko ne zaslužuje takvu krvoločnu smrt, a kamoli takva dobričina od čovjeka koji nikome nije htio zlo. Obožavao je djecu, životinje i ljude, širio je samo sreću. Pamtit ću ga po svim putovanjima, lijepim riječima i snazi koju mi je pružao, razgovorima do kasno u noć o umjetnosti. Zauvijek će biti moj djed i moj anđeo čuvar. Svaka sljedeća izložba bit će posvećena tebi. Moja diploma i moje stvaranje. Hvala ti na svemu. Volim te najviše. Uzore moj”, stoj u objavi.
ubojstvo Amre Kahrimanović damir novak

Još iz kategorije

Zagreb: Ispred škole na Sv. Duhu nedovršena zebra prvog dana škole
OGLASILA SE I PRAVOBRANITELJICA

Zabrinjavajući trend u Hrvatskoj, škole u velikom problemu: 'Najčešće je riječ o kratkotrajnim izostancima do tri dana...'

Ured pravobraniteljice rješenje vidi u jačanju međuresorne suradnje, ranom prepoznavanju rizika te jačanju kapaciteta škola kroz zapošljavanje različitih profila stručnjaka. Prebacivanje odgovornosti sa sustava na sustav, upozorava, često dovodi do toga da odgovornost preuzima pojedinac, intervencije su zakašnjele, a povjerenje u sustav slabi.

