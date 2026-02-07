Emotivan oproštaj unuke ubijenog karikaturista: 'Nitko ne zaslužuje takvu smrt, a kamoli takva dobričina od čovjeka'

U stravičnom zločinu koji se jučer dogodio u međimurskom selu Mali Mihaljevec ubijen je Damir Novak, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih karikaturista, poznat i u zemlji i u inozemstvu. Od njega se javno oprostila njegova unuka, koja je na društvenoj mreži Facebook objavila emotivnu poruku u kojoj se prisjetila njihova odnosa i zajedničkih uspomena. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

“Mog uzora više nema. Da postoji nagrada za najboljeg djeda na svijetu pripala bi tebi. Mogu biti samo zahvalna da si mi deda. Priuštio si mi sve u životu, oškolovao me, proputovali smo svijet, pazio si me uvijek. Bio si mi učitelj i najbolji prijatelj. Zbog tebe studiram na samoj akademiji, zbog tebe sam jaka i samostalna, ti si me naučio pružati ljubav i gledati svijet kroz ružičaste naočale. Najdraže mi je bilo uzimati ti potajno majice i košulje i nositi ih u školu. Pa se skrivati da ne vidiš, ali si znao svejedno. Kartati se s tobom šnaps, crtati, gledati Potjeru, plesati...

Svi su ga voljeli, bio je najveći šaljivdžija. Načitan čovjek, od jednog šesnaestogodišnjaka koji je crtao iz dosade, svirao bubnjeve u bendu ‘Črni asfalt’, postao je svjetski nagrađivani karikaturist s 95 nagrada. Uzor je mnogima i nema tih riječi kojima bi ga čovjek opisao. Svojim humorom i karikaturama nasmijavao nas je sve. Nitko ne zaslužuje takvu krvoločnu smrt, a kamoli takva dobričina od čovjeka koji nikome nije htio zlo. Obožavao je djecu, životinje i ljude, širio je samo sreću. Pamtit ću ga po svim putovanjima, lijepim riječima i snazi koju mi je pružao, razgovorima do kasno u noć o umjetnosti. Zauvijek će biti moj djed i moj anđeo čuvar. Svaka sljedeća izložba bit će posvećena tebi. Moja diploma i moje stvaranje. Hvala ti na svemu. Volim te najviše. Uzore moj”, stoj u objavi.