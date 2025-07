Picula: Odnos EU prema Gazi je sramotan

S ciljem otvaranja dijaloga na temu vanjske politike RH jučer je u prostorijama HKD Napredak u Zagrebu u organizaciji SDP-a održan okrugli stol pod nazivom "Tko su nam prijatelji? Hrvatska u Europskoj uniji, Zapadni Balkan i svijetu previranju". Povjesničar Tihomir Jakovina otvorio je raspravu ocjenom trenutnog stanja. Naglasio je kako je svijet u potpunoj promjeni, ali i da Hrvatska ima problem s ne mijenjanjem i da je pred traženjem puta. Jedno od ključnih pitanja koje se postavlja, kazao je, je ono što mala zemlja može i kako da se postavi. Kazao je kako odgovor na brojne probleme koji danas postoje više ne može biti odgovor koji je do sada funkcionira iz svijeta koji je do sada postojao. Jer svijet kakav smo poznavali, više ne postoji što dodao je, otvara brojna pitanja za male zemlje kao što je Hrvatska. Jakovina smatra i kako je teško reći tko je od naših susjeda "naša prijateljska zemlja koju možemo u svakom trenutku konzultirati za savjet". Nismo to, kazao je, ostvarili ili to nemamo. Drži i da bi odnos Hrvatske prema EU i SAD-u trebao biti takav da budemo vidljivi i aktivni, a ostatak svijeta, posebno zemlje koje će, kazao je, uskoro dominirati svim sferama društva, ne možemo potpuno ignorirati što smo godinama radili. Što će biti teško, dodao je, obzirom da u brojnim zemljama nemamo niti diplomatsko predstavništvo.

SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula kazao je kako je jedno od pitanja kako mi sami vrednujemo vlastitu prošlost i kapacitete koji nisu nastali preko noći.

- Do 1990. bili smo doživljavani kao jugoslavenska republika. Pa su nas tijekom rata, slike Dubrovnika i Vukovara, definirale kao ratnu Hrvatsku. S početkom 2000-tih ulazimo u europsku fazu. Jesmo li danas na ulazu u razdoblje posteuropske Hrvatske- kazao je Picula. Dodao je i da članstvo u EU nije automatska zaštita od unutarnjih demokratskih regresija te kako "vidimo da antidemokratske tendencije mogu ugroziti vrijednosti na kojima počiva EU.

Upozorio je na pitanje budućnosti same EU. Je li EU i dalje transformativna sila kakva je bila ili ta moć, pitao je Picula, slabi, države koje su u "čekaonici" ne vide istu privlačnost i potencijal u članstvu. Kazao je i kako je vanjska politika uvijek bila najslabija karika europskih politika i da je tako i u ovom trenutku. Agresija na Ukrajinu, istaknuo je, započela je 2014. godine aneksijom Krima i to je, kazao je, trebao biti signal zapadu da se drukčije počne ponašati prema Putinu, navedo je kao primjer.

Na okruglom stolu govorio se i o odnosu EU prema Gazi. Za Piculu nema nikakve dvojbe, taj odnos je, kazao je, sramotan.

- Tu se pokazuje da se dobra vanjska politika mora naslanjati na unutarnji konsenzus u političkim zajednicama, a njema nema u ovom trenutku. Zbog različitih kompleksa pa i interesa različitih država vrlo je teško zauzeti oštriji stav prema režimu Benjamina Netanyahua koji je i optužen zbog ratnih zločina, ali teško da će mu se išta dogoditi dok ima otvoren kišobran od strane američkog predsjednika koji vrši pritisak i na izraelsko pravosuđe- kazao je Picula. Jedna od tema bila je i Srbija i događanja u toj susjednoj zemlji. Picula je kazao kako se bez Srbije neće moći napraviti štošta niti u Bosni i Hercegovini niti u Crnoj Gori niti na Kosovu.

Ali se mora bez Vučića. Kada će doći taj dan, ne znam. Studenti su unijeli dinamiku, ali cijeli pokret je vrlo heterogen a izlazi na vidjelo i zašto- jer svi nezadovoljni Vučićem ne vide alternativu na isti način-kazao je Picula te dodao kako se nada da će se u Srbiji na kraju ipak naći jezgra koja će te prosvjede odvesti prema europskoj alternativi.

Sudionici su komentirali i situaciju u Hrvatskoj nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona. Picula je kazao kako je dio Hrvatske očito odustao od europskih vrijednosti i da je pitanje koje nismo imali prije koncerta je li to trajno stanje ili se radilo o "klanjanju zlatnom teletu velikih brojki na jednom javnom skupu".

- To tek treba provjeriti- kazao je Picula i dodao kako je sve što se dogodilo uvelike smanjilo proeuropsku agendu Vlade RH i premijera Andreja Plenkovića. Ne brine, dodao je, Marko Perković Thompson. Brine, kazao je Picula, transformacija HDZ-a i Vlade pod HDZ-om. Jakovića je pak poručio kako smo na koncertu vidjeli samo ono što je privatno mnogima bilo milo. - Sad smo to samo dobili javno od svih- kazao je.