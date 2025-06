Picula o prosvjedima u Srbiji: Vučić osjeća da mu vlast više nije čvrsta kao što je bila

Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu (SDP) i Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu (HDZ), gostovali su u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog i komentirali prosvjede u Srbiji.

Tonino Picula je rekao da smo u osam mjeseci nakon pada nadstrešnice na željezničkoj zgradi u Novom Sadu mogli vidjeti jednu evoluciju nezadovoljstva znatnog dijela građana Srbije Vučićevom vlašću. "Evolucija je pokazala da nezadovoljstvo postoji i da s vremenom bilježi sve veću snagu. Promatrači su uočili problem, a riječ je o artikulaciji nezadovoljstva. Studenti su tražili nepristranu istragu o tome tko je odgovoran za smrt 16 ljudi. Tražili su državu očišćenu od korupcije. Subotnji prosvjed u Srbiji donio je nešto novo. Naglašen je i ponovljen zahtjev za raspisivanjem izvanrednih izbora u Srbiji. Studenti se već dugo poigravaju s idejom o studentskoj listi na kojoj bi bili ljudi od ugleda u Srbiji. Oni su odbijali bilo kakvu vezu s institucionalnom opozicijom u Srbiji", rekao je.

Mišljenja je kako se jučer dogodio novi aspekt, a to je otvorena i programirana upotreba nasilja koja se nastavila nakon prosvjeda. "To je izazvalo ponovno novi val nezadovoljstva u Srbiji. Pretpostavljam da će on proizvesti i daljnji val prosvjeda, pogotovo što se Vučić osjeća osokoljenim i nastavlja se koristiti svim sredstvima koja ima na raspolaganju. Međutim, ne koristi se jednim sredstvom kojem je uvijek pribjegavao, a to je raspisivanje izvanrednih izbora. Srbija je vjerojatno rekorder, uz Bugarsku, po raspisanim izvanrednim izborima u posljednjih nekoliko godina. Vučić sad oklijeva raspisati izvanredne parlamentarne izbore jer osjeća da njegova vlast više nije onako čvrsta kao što je bila", rekao je.

Tomislav Sokol je naglasio kako su maske pale jer se već desetljećima u Srbiji svakoj oporbenoj inicijativi pokušava na silu naći prozapadna, umjerena i građanska dimenzija. "Poruke s prosvjeda bile su suprotne od toga. Ondje su bili profesori koji su bili u Dverima, studenti koji su zazivali Miloša Obilića, kosovske mitove i govorili o "vaskrsloj Srbiji" nakon nekoliko stoljeća. Ne vidim tu neku razliku u onim bitnim pitanjima, a to je određivanje prema velikosrpskoj politici, prema okolnim zemljama i slično. Ne vidim neku veliku razliku između njih i Vučića. Ne vidim da je Srbija prošla tu katarzu, da ondje postoji jaka društvena skupina koja bi se odrekla srpskih mitova u kojima oni još uvijek žive. Ne vidim da je ta alternativa nešto bolja. Iluzije su da u Srbiji postoji kritična masa koja bi se odrekla velikosrpskog nacionalizma. Nisam previše optimističan prema tome u kojem će smjeru politika Srbije ići, bez obzira na to tko došao na vlast. Mislim da se Vučić uspio stabilizirati i da se neće samo tako pokupiti i otići. Vučić će se boriti do kraja", rekao je Sokol.

Picula je komentirao zašto na prosvjedima u Srbiji ne vidimo zastave Europske unije. "To je 25 godina jednog političkog modela koji nije prevladao onu nacionalnu mitologiju koja je Srbiju i sve oko nje unesrećila, od još tamo 80-ih godina preko ratova 90-ih i svega što se događalo nakon atentata na Zorana Đinđića. To je sredina koja proizvodeći nove mitove održava na površini i one stare. Vučićeva Srbija je primjer fasadne demokracije. Isto tako, dobar dio prosvjednika se ne izjašnjava u korist Europske unije. Ako žele doći na vlast, morat će svoje bazične pozicije nadograditi odnosom prema nizu mitologija", rekao je.