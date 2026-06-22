VIDEO Starmer je bio na rubu suza? Na ove riječi mu je zadrhtao glas

Britanski premijer Keir Starmer danas je na konferenciji za medije objavio svoju ostavku na funkciju lidera Laburističke stranke, istaknuvši da je o odluci obavijestio kralja. Starmer je rekao kako je sav svoj rad posvetio jednom cilju – da Velika Britanija postane pravednija zemlja sa dostojanstvom i poštovanjem za sve, a ne samo za privilegirane.Premijer Keir Starmer podnio ostavku
“Nova laburistička vlada, prva u posljednjih 14 godina koja je okrenula stranicu u povijesti zemlje, donijela je šansu da životi milijuna ljudi budu bolji. Zato sam i ušao u politiku. Put do te točke nije bio lak. Prije šest godina naslijedio sam Laburističku stranku koja je bila politički, financijski i moralno propala,” rekao je Starmer, dodajući da je ulazak u Downing Street prije dvije godine bio trenutak njegovog najvećeg ponosa.
🚨 BREAKING: Keir Starmer gets emotional as he resigns as Prime Minister— Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026
"I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic... and being best dad I can to my beautiful children, who have been my pride and joy" pic.twitter.com/3OaOMTqPLQ
Mnogi su tijekom obraćanja primijetili kako je Starmeru zatrhtao glas dok se zahvaljivao svojoj obitelji, pa su mnogi prisutni protumačili da je premijer zaplakao. “Kada napustim najveći posao u zemlji, više vremena ću provoditi na najvažnijem poslu - biti najbolji muž svojoj fantastičnoj ženi, koja je bila moja stijena u dobrim i lošim vremenima, i najbolji otac svojoj djeci, mojoj radosti i ponosu,” izjavio je Starmer emocijama obojenim glasom.
Premijer je također zahvalio svim prijateljima i kolegama koji su mu pružali podršku tijekom proteklih šest godina. Posebno je istaknuo briljantno osoblje u rezidenciji 10 Downing Streeta i izvanrednu državnu službu, naglašavajući njihovu predanost javnoj službi. Ostaje otvoreno pitanje tko će preuzeti vodstvo Laburističke stranke i dužnost premijera, ali Starmer je poručio da će dati punu podršku svom nasljedniku kako bi prijelaz vlasti bio uredan i stabilan.
unistis zemlju i onda bris, nista se nece promjenit dok glava nece padat.