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DVADESETSEDMOGODIŠNJAK

Slovenac u Malom Lošinju razbijao inventar i prijetio policajcima

Zadar: Pomorska policija održava red na moru i kažnjava pomorske prijestupnike
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Dean Silić/Hina
21.06.2026.
u 22:54

Nakon intervencije policije uhićen je i priveden u službene prostorije policije.

Dvadesetsedmogodišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Kako je u nedjelju izvijestila Policijska uprava primorsko-goranska, incident je počeo u subotu u 1,17 sati na terasi ugostiteljskog objekta u Malom Lošinju, gdje je muškarac ometao goste, razbijao čaše i prijetio zaposleniku lokala.

Nakon intervencije policije uhićen je i priveden u službene prostorije policije. Prema navodima policije, u prostoriji za zadržavanje nastavio je s agresivnim ponašanjem, pri čemu je oštetio inventar i upućivao ozbiljne prijetnje smrću i uvrede prisutnim policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u subotu u večernjim satima predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske u Rijeci i protiv njega su podnesene prijave nadležnom državnom odvjetništvu i sudu. Tereti ga se za više prekršaja protiv javnog reda i mira te kaznena djela prijetnje službenoj osobi i oštećenja tuđih stvari. Policija je navela da je u nedjelju, nakon dovođenja na sud, pušten na slobodu uz određene mjere opreza.
Ključne riječi
policija Zadar

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