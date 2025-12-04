Naši Portali
NA PUTU ZA IRSKU

Drama na nebu tijekom leta Zelenskog: Blizu njegovog zrakoplova uočeno pet dronova

Ukrainian President Volodymyr Zelensky visit to Ireland
Foto: Clodagh Kilcoyne/PRESS ASSOCIATI
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
04.12.2025.
u 22:00

Oružane snage Irske nisu htjele komentirati specifične detalje navodnih incidenata iz sigurnosnih razloga.

Irski ratni brod uočio je do pet dronova kako lete u blizini zračne putanje zrakoplova ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je u ponedjeljak stigao u državni posjet Irskoj, izvještavaju lokalni mediji u četvrtak. Ovaj događaj izazvao je ozbiljnu sigurnosnu uzbunu zbog straha da bi to mogao biti pokušaj ometanja zračne putanje, prenosi Irish Times. Neimenovani izvori kazali su da zrakoplov, koji je stigao nešto ranije, nije bio u opasnosti.

Ukrajinska delegacija stigla je kasno u ponedjeljak i odletjela kasno sljedeći dan, u sklopu putovanja kojim se nastoji osigurati podrška Europe za Kijev, dok Rusija nastavlja svoj rat u Ukrajini. Letovi dronova, čije je porijeklo uglavnom nepoznato, nedavno su ometali zračni promet u Europi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala je te upade "hibridnim ratovanjem".

Internetski portal The Journal, koji je prvi izvijestio o uočenim dronovima u dablinskom zračnom prostoru, izvještava da su dronovi došli do mjesta na kojem je zrakoplov Zelenskog trebao biti upravo u trenutku kada je bio predviđen njegov prolazak.

Također su izvijestili da se provode istrage kako bi se utvrdilo jesu li dronovi poletjeli s kopna ili s nedetektiranog broda. Prvo su uočeni sjeveroistočno od Dublina, oko 20 kilometara od zračne luke, izvještavaju oba medija.

Oružane snage Irske nisu htjele komentirati specifične detalje navodnih incidenata iz sigurnosnih razloga. "Podrška oružanih snaga u sigurnosnoj operaciji koju je vodila policija uspješno je provedena na više načina, što je dovelo do sigurnog i uspješnog posjeta ukrajinskog predsjednika", izjavio je glasnogovornik vojske.

Ključne riječi
zračni promet sigurnost dronovi Irska Zelenski

Komentara 2

Pogledaj Sve
EN
Enterprise
23:20 04.12.2025.

Jel pisalo Z na dronovima ?

DU
DugouhiDuško
22:50 04.12.2025.

Dajte srušite jedan da vidimo kako izgleda. U Ukrajini baba teglom pekmeza sruši avion a visokotehnološka Evropa ne može oboriti jedan dron.

