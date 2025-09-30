Naši Portali
GRAĐANIMA NE DONOSI NIŠTA DOBRO

Opsada Vukovara: može li preživjeti 'paljbu' najvećih hrvatskih patriota

Autor
Branimir Bradarić
30.09.2025.
u 17:13

Iako su od izbora prošla četiri mjeseca, u gradu heroju strasti se ne smiruju i umjesto hvatanja ukoštac s poslom, nastavlja se ogorčena politička borba dojučerašnjih saveznika

Nakon 11 godina vladavine Ivana Penave, koji je na mjestu gradonačelnika Vukovara bio i kao član HDZ-a, potom kao član Nezavisne liste Ivan Penava, a onda i kao član Domovinskog pokreta, u Vukovaru je ponovno došlo do promjene vlasti. Pobjedom u drugom krugu lokalnih izbora za gradonačelnika je izabran Marijan Pavliček, inače predsjednik Hrvatskih suverenista i saborski zastupnik.

Ovom promjenom Vukovar je još jednom potvrdio status grada u Hrvatskoj s najviše političkih smjena do sada. Naime, nakon Domovinskog rata, na čelu Vukovara su se izmjenjivali gradonačelnici iz različitih političkih opcija – najprije iz HDZ-a, zatim SDP-a, potom je uslijedio Ivan Penava sa svojim političkim prelascima, da bi danas gradonačelnik postao lider Suverenista, stranke desne orijentacije.

Ključne riječi
Ivan Penava Marijan Pavliček Vukovar

ZO
Zonasumraka4
17:40 30.09.2025.

Pavliček nije nikakav desni, on je čorak i desnica je po tko zna koji put popušila foru. Penava što god tko mislio najviše je napravio za Vukovar, a ovi light desničari će ga upropastiti u rekordnom roku.

