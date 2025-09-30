Opsada Vukovara: može li preživjeti 'paljbu' najvećih hrvatskih patriota

Nakon 11 godina vladavine Ivana Penave, koji je na mjestu gradonačelnika Vukovara bio i kao član HDZ-a, potom kao član Nezavisne liste Ivan Penava, a onda i kao član Domovinskog pokreta, u Vukovaru je ponovno došlo do promjene vlasti. Pobjedom u drugom krugu lokalnih izbora za gradonačelnika je izabran Marijan Pavliček, inače predsjednik Hrvatskih suverenista i saborski zastupnik.



Ovom promjenom Vukovar je još jednom potvrdio status grada u Hrvatskoj s najviše političkih smjena do sada. Naime, nakon Domovinskog rata, na čelu Vukovara su se izmjenjivali gradonačelnici iz različitih političkih opcija – najprije iz HDZ-a, zatim SDP-a, potom je uslijedio Ivan Penava sa svojim političkim prelascima, da bi danas gradonačelnik postao lider Suverenista, stranke desne orijentacije.