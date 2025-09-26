Grmoja: Penava nema hrabrosti držati Plenkovića u šaci, a mogao bi srušiti Vladu

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika te stranke na unutarstranačkim izborima koji će se održati krajem listopada i na kojima je zasada jedini kandidat. Rekao je da to za njega nije povlastica ili nešto što želi već odgovornost koju osjeća kao jedan od osnivača MOST-a.

Ne smatra da će odustajanje Marina Miletića od kandidature i neki prijepori koje su oko toga imali dovesti do raskola poput onoga s Marijom Selak Raspudić i Ninom Raspudićem. Grmoja kaže da želi postati predsjednik MOST, koji je, kaže, jedina autentična desna suverenistička snaga desno od centra, da bi ga izveo iz oporbe i doveo na vlast jer ga oporbena hladovina ne zanima.

Mislite da imate šanse da Most bude toliko jak da sam formira Vladu?

- Ako uđete u politički ring i ako se borite svoj ljestvicu postavljate najviše moguće. Ja sam je tako postavio i ne mislim je postavljati drugačije.

Dva sudjelovanja MOST-a u Vladi, tvrdi Grmoja, ostavila su traga. Ljestvica političke odgovornosti, kaže, bila je postavljena visoko,a druga je stvar što ju je HDZ kroz godine spustio. Smatra da je HDZ na vlasti jer vara birače izdajući se za demokršćansku stranku desno od centra, a zapravo baštini mnoge ljevičarske ideje, počevši od glasanja za Istanbulsku konvenciju do uvoza strane radne snage. Ne daje jasan odgovor je li HDZ opcija za koaliciju po treći put.

Kažete, vi napadate da biste imali dovoljno da formirate Vladu u kojoj je Most glavni. Ako se to ne dogodi što su opcije onda za Most nakon svega? To sam već pitao. Je li to treći put HDZ u bilo kojoj varijanti. Je li to taj SDP za koji kažete da je isti kao i HDZ? Tko tu ostaje?

- Ja uopće nemam namjeru razmišljati o drugima. Razmišljat ću samo o Mostu i o hrvatskim građanima kao predsjednik Mosta. Naravno, ako me izaberu članovi Mosta.

Grmoja kaže da HDZ nije pobijedio na prošlim izborima jer je više glasova dobila oporba, ali da mu je pomogao DP koji mu je omogućio da ostane na vlasti. Nije htio prihvatiti ponudu DP-a da idu zajedno jer je, kaže, znao da će se dogoditi to što se dogodilo, odnosno da bi ih izdali. Kao što mu, dodaje, nije bilo jasno zašto je DP išao s HDZ-om, nije mu jasno zašto DP sada dopušta da se HDZ ponaša kako se ponaša.

- Ja sam sreo jednom Ivana Penavu ispred Sabora i kažem mu čovječe, pa jesi li ti svjestan da su Plenković pušta spinove da on ima nekakvu većinu IDS, Domino da on ima nešto bez vas. Nema većinu.

Mislite da i dalje Penava drži u šaci Plenkovića?

- Kad bi imao za to hrabrosti mogao bi ga držati, ali na žalost ga ne drži.

Govorio je Nikola Grmoja i o Ivanu Turudiću, SDP-u, korupcijskim aferama i kartama seksalicama zbog kojih je zaratio sa zagrebačkom gradskom vlašću. Više doznajte i gledajte i slušajte podcast Bobu Bob! na YouTube kanalu Večernjeg TV-a i društvenim mrežama Večernjeg lista.