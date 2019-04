Pelješki je most kineski put prema EU

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković i kineski premijer Li Keqiang obišli su danas gradilište Pelješkog mosta, koji gradi kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation. Pritiskom gumba zajednički su pokrenuli postavljanje 128-metarskog čeličnog pilota, najdužeg na mostu. Doputovali su zajedno iz Dubrovnika do Brijeste. Do Pelješca su došli automobilom, a potom su se ukrcali na trajekt i tijekom puta održali sastanak o Pelješkom mostu, najvećem infrastrukturnom projektu u Hrvatskoj koji je iznimno značajan i za Kineze jer je, po riječima premijera Li Keqianga, pokusni projekt suradnje 16+1, odnosno zemalja središnje i istočne Europe i Kine.

Upravo je summit šefova država i vlada i susret gospodarstvenika koji će se održati sutra u Dubrovniku razlog dolaska brojnog kineskog izaslanstva na čelu s Li Keqiangom, predsjednikom Državnog vijeća Narodne Republike Kine, u Hrvatsku. Pelješki most već je približio Kinu i Hrvatsku.

VIDEO Premijeri pritisnuli gumb i pokrenuli postavljanje najvećeg pilota:

[video: 30582 / Premijeri pritisnuli gumb i pokrenuli postavljanje najvećeg pilota]

– Riječ je o projektu koji će za Hrvatsku, kada se realizira, imati gotovo strateško značenje. Simbolički će ovaj most osigurati jedinstvo hrvatskog teritorija. Njegov značaj u prometnom i turističkom smislu za sve hrvatske građane znači neometan promet do krajnjeg juga. Projekt s pristupnim cestama vrijedan 520 milijuna eura financira se s 357 milijuna eura iz europskih fondova i na neki način bit će trajni spomenik prvih godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Posebno je važno da je na natječaju CRBC imao najbolju ponudu, čime je suradnja između Kine i Hrvatske dobila novu dimenziju koja je i ulog u daljnji razvoj kvalitetnih gospodarskih odnosa koji će potencirati ulaganja u Hrvatsku, povećati robnu razmjenu i intenzivirati našu suradnju o čemu svjedoči vrlo sadržajan posjet premijera Li Keqianga – rekao je Plenković i dodao da je Pelješki most, građevinski gledano, jedan od najznačajnijih mostova u Europi u proteklih nekoliko desetljeća.

Li: Bit će gotov u roku

– Vrijedno je napomenuti da će u Pelješki most biti ugrađeno 80.000 tona čelika što je jednako težini 10 Eiffelovih tornjeva. To govori o kakvom pothvatu se radi i kakve sposobnosti ima CRBC da postavlja pilote koji su jedni od najdužih uopće u povijesti gradnje mostova u svijetu – pohvalio je kineske graditelje Plenković.

– Zadovoljstvo mi je obići gradilište Pelješkoga mosta s premijerom Plenkovićem. Od Dubrovnika do ovdje vozio sam se automobilom i brodom dva i pol sata, a na putu su mi kolege predstavili Pelješki most. Smatram da je to projekt mira i sigurnosti. Most će spajati dva dijela hrvatskog teritorija te tako olakšati promet. Također, ovaj most je i most razvoja i života. Pomoći će znatno razvitku gospodarstva i društva u Hrvatskoj, posebice na jugu Hrvatske, te olakšati i poboljšati kvalitetu života lokalnim građanima. Most je pokusni projekt za suradnju 16+1 i za suradnju Kine i EU. Kinesko poduzeće dobilo je ovaj projekt na javnom natječaju uz veliku konkurenciju, na kojem su se svi jednako natjecali. CRBC će kao izvođač sigurno završiti ovaj projekt sukladno svim uvjetima i zahtjevima iz ugovora – izjavio je kineski premijer Li Keqiang i naglasio da će izvođači ispuniti sve ugovorene zadaće u dogovorenom roku. Za vrijeme posjeta dvojice premijera gradilištu mosta na Pelješac se sručila jaka kiša a potom i tuča.

– Pada kiša što je poruka graditeljima da grade most za sve vremenske uvjete. Poslije kiše često dolazi duga, a ovaj će most biti duga na zemlji – poručio je premijer Li Keqiang čije su izlaganje kineski građevinari prekidali pljeskom. Pelješki most bit će dug 2415 metara, visok 55 metara i imat će četiri kolnička traka. Rok za završetak radova je 36 mjeseci, što znači da bi trebao biti gotov najkasnije do ljeta 2021. godine. Postavljeno je više od 60 posto od ukupno 148 pilota, a radovi napreduju brže no što je predviđeno pa bi Pelješki most mogao biti završen i prije predviđenog roka. Za to vrijeme i Hrvatska bi strana trebala sagraditi pristupne ceste jer primjerice put od Stona do Brijeste traje dulje od 20 minuta vrlo lošim i neadekvatnim cestama.

Na Pelješcu i u cijeloj Dubrovačko-neretvanskoj županiji Pelješki most očekuju s velikim nestrpljenjem. Kineski graditelji su za potrebe gradnje Pelješkog mosta i rada cementare na gradilištu provukli cijevi dnom Malostonskog zaljeva i s Komarne doveli vodu u Brijestu koju će skladištiti u dvije velike cisterne postavljene na gradilištu. Navodno su za to utrošili 3,5 milijuna kuna, a mještani Brijeste nadaju se da nakon završetka mosta Kinezi neće pokupiti i svoje cijevi. Izjave kineskih radnika i hrvatskih kooperanata koji rade na mostu nisu se mogle dobiti. Gradilište je nevjerojatno uredno, a natpisi su na njemu dvojezični – kineski i hrvatski.

Parolama si dižu moral

U oči upadaju brojne parole “Gradnjom dugovječnog i ekološkog mosta stvaramo tvrtku svjetskog ranga”, “Stvaramo svijet bez prepreka”, “Stvaramo ljepše živote” koje očito podižu moral radnicima na gradilištu.

Kineski premijer na čelu je velikog izaslanstva koje će sudjelovati na gospodarskom forumu u Dubrovniku. Interes kineskih investitora je velik, već je potpisano nekoliko bilateralnih sporazuma, a bit će ih još. Ministar gospodarstva Darko Horvat potvrdio je da se Kinezi zanimaju i za ulaganja u hrvatsku brodogradnju.

– Započeli smo razgovore. Nakon svih onih partnera koji su dosad bili zainteresirani za brodogradnju u Hrvatskoj, sada je za nju interes pokazala i kineska nacionalna kompanija. Kinezi su zainteresirani za brodogradilišta u Rijeci i Puli – rekao je novinarima Horvat. Više konkretnih informacija zasigurno će biti sljedećih dana.