Premijeri Plenković i Li Keqiang u obilasku gradilišta Pelješkog mosta

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i kineski premijer Li Keqiang obići će gradilišta Pelješkog mosta, koji gradi kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation. Bit će postavljen 28-metarski pilot, najduži na mostu. U Dubrovniku će se održati i skup "Kina + 16".

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je kineskog premijera Lija Keqianga, koji je prvi put u službenom posjetu Hrvatskoj. Dvojica premijera razgovarala su o potencijalnim investicijama, jačanju gospodarske suradnje, kao i nadolazećem sastanku na vrhu zemalja srednje i istočne Europe i Kine koji se održava u Dubrovniku.

Radi se o prvom posjetu nekog kineskog premijera Hrvatskoj i šestom susretu Lija s predsjednikom hrvatske Vlade Andrejom Plenkovićem u posljednje dvije i pol godine.

Video: Kineski premijer sletio u Zračnu luku Dubrovnik

U Dubrovnik su stigli šefovi 16 država srednje i istočne Europe. Na osiguranju je angažirano oko 900 policajaca. Sigurnosne mjere su na najvišoj razini. Povremeno će dolaziti do prekida prometa od Zračne luke Dubrovnik do grada Dubrovnika i na području grada Dubrovnika, a privremeno će biti zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u Ulici Frana Supila, do četvrtka navečer, kao i u ulici Masarykov put.

Deset ugovora potpisat će Hrvatska u sljedećih nekoliko dana s Kinom – od protokola koji će omogućiti izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Kinu, preko memoranduma o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Huawei Technologiesa, do sporazuma između Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Kineske razvojne banke.

Kineski premijer susreo se i predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Predsjednica je tijekom sastanka istaknula kako su odnosi dviju država obogaćeni i suradnjom unutar Kina + 16 formata te je spomenula značaj inicijative „Jedan pojas, jedan put“ i Inicijativu triju mora, posebice u kontekstu povezivanja Azije s Europom.

Govoreći o Pelješkom mostu, predsjednica je istaknula kako je CRBC prva kineska kompanija koja je dobila posao jednog tako velikog infrastrukturnog projekta na tlu Europske unije, i to na javnom natječaju koji se sufinancira iz fondova EU. Istaknula je važnost luke Rijeka i željeznice od Rijeke do Zagreba i dalje, kao najpogodnijeg pravca za robnu razmjenu između Kine i srednje i istočne Europe, odnosno Europske unije.