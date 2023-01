Pavliček: Pokrenut ćemo interpelaciju o radu Vlade zbog eura

Pokrenut ćemo interpelaciju o radu Vlade vezano uz drastična poskupljenja cijena i usluga zbog ulaska u eurozonu. Vjerujem da ćemo skupiti dovoljan broj potpisa zastupnika. Bojim se da ćemo zbog drastičnog rasta cijena i pada standarda građana imati još jedan val odlaska u zapadnoeuropske zemlje, a još jedan val Hrvatska ne može demografski preživjeti – rekao je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček u razgovoru s Ivom Boban Valečić za Večernji TV. Čim Sabor počne s radom krenut će, najavio je, u skupljanje potpisa i očekuje da će u mjesec dana uspjeti skupiti dovoljan broj.

- Uvođenje eura je politički projekt prvenstveno Andreja Plenkovića. On je godinama govorio da mu je cilj uvesti euro kao službenu hrvatsku valutu i mora snositi najveću političku odgovornost. Govorili smo da srljamo u eurozonu kao guske u maglu i da nismo spremni jer nam pokazatelji ne idu u prilog, posebno zbog inflacije. Rekao sam da će oni koji su glasali za ulazak u eurozonu vrlo brzo plakati za hrvatskom kunom, ali najgore je što će to osjetiti građani zbog poskupljenja cijena, a Vlada očigledno nema nikakvo rješenje – rekao je Pavliček koji smatra da su građani podijeljeni oko uvođenja eura, no 99,9 posto njih nije očekivalo da će, dodao je, doći do ovakvog financijskog cirkusa koji se trenutno odvija na hrvatskom tržištu.

Vratiti cijene na "normalnu" razinu sad je, smatra, nemoguća misija jer se nije reagiralo na vrijeme.

- Od rujna imamo dvojno iskazivanje cijena, trebalo je već tada, pa i ranije, sjesti s trgovcima i pokušati se dogovoriti, možda i uvjetovati potpore, ići s crnim listama, ali ništa to nije učinjeno – kazao je i zaključio da je Hrvatska u eurozonu ušla u najgore vrijeme.

Plenković je, dodao je, svoj cilj ispunio, a građani će na kraju ispaštati. I trgovci koji ove u mutnom nose određenu odgovornost za poskupljenja, no kad je inflacija 13,5 posto, kako, pita, dokazati da je poskupljenje nastalo kao trošak konverzije ili zbog inflatornog udara? Boji se da bi moglo doći do "lova na vještice".

- Kako dokazati da je došlo do zlouporabe? Zato nije ni trebalo srljati u eurozonu nego pričekati da se tržište stabilizira – rekao je i naglasio da ni jedna država nije imala ovako drastičan rast cijena nakon uvođenja eura. A bit će, smatra, još gore nakon 15. siječnja.

Ne vjeruje da će uvođenje eura privući turiste i da će doći do drastičnog povećanja stranih investicija. Istina je da je kreditni rejting porastao, ali nepojmljivo mu je da se i dalje planira živjeti na dug i trošiti tuđi novac. - Lako je tako voditi državu – kazao je.

Govoreći o referendumskoj inicijativi o euri priznao je da su možda pogriješili u tajmingu.

- Da je išao ove jeseni i kad je krenuo inflatorni udar, sigurno bismo imali dovoljan broj potpisa – rekao je Pavliček.

