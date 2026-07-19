U lisicama završio jedan od najkontroverznijih influencera: Terete ga za silovanje i trgovinu ljudima

Američka savezna služba u subotu je uhitila kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegovog brata Tristana, a britansko državno odvjetništvo izvijestilo je da će zatražiti njihovo izručenje zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima. Britanski tužitelji priopćili su da će protiv 39-godišnjeg Andrewa Tatea i njegova 38-godišnjeg brata Tristana podići dodatne optužnice nakon što su identificirane još četiri žrtve. Braća će se u Ujedinjenom Kraljevstvu suočiti s optužbama koje se odnose na navodna kaznena djela počinjena između srpnja 2010. i kolovoza 2017.

"Odlučili smo kazneno goniti Andrewa i Tristana Tatea za dodatna kaznena djela, uključujući silovanje, organiziranje ili omogućavanje trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja te kaznena djela povezana s nedopuštenim materijalima koji uključuju djecu", izjavio je Malcolm McHaffie iz britanskog tužiteljstva. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, negirala su bilo kakvu krivnju. Prema navodima više medija, prenosi Reuters, uhićeni su u Miamiju.

Ovo uhićenje dodatno produbljuje njihove pravne probleme. Naime, protiv njih se već vodi kazneni postupak u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022. godine. Andrew i Tristan, koji su od kickboksača postali zvijezde društvenih mreža, stekli su velik broj pratitelja promičući svoje stavove o muževnosti i bogatstvu, dok je Andrew za sebe ranije rekao da je mizoginist. Andrewu bi se ove godine u Ujedinjenoj Kraljevini trebalo suditi u građanskoj parnici koju su protiv njega pokrenule četiri žene zbog navodnog fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Tužiteljicama je odobrena anonimnost, a tvrde da ih je Tate između 2013. i 2015. izložio fizičkom ili seksualnom nasilju. Dvije navode da su bile u intimnoj vezi s njime, dok su druge dvije radile za njegovu internetsku webcam platformu. Andrew Tate odbacuje sve optužbe. U pisanoj obrani, njegovi odvjetnici navode da su tvrdnje neistinite i da se sva seksualna aktivnost odvijala uz pristanak.