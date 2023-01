Na Hreliću spremno dočekali Euro, no neki se bune da su cijene porasle: 'Dosta je poskupjelo, nije isto kako pričaju'

Euro je na zagrebačkom Hreliću već odavno uveden pa su tamošnji trgovci spremni dočekali njegovo službeno uvođenje. Cijene rabljene odjeće, raznih predmeta i starina ovdje nisu višestruko porasle, no neki tvrde da su više nego prije uvođenja nove valute.

- Kod mene su euri već dugo u upotrebi, godinama bio sam u Njemačkoj, radio sam gore, pa nije mi to strano više, rekao je prodavač Pero.

- Teško je, ljudi se privikavaju na to i računanje je problem, rekao je Jordan za HRT.

Prodavač Mato rekao je kako se plaća i u eurima i u kunama. I Miroslav kaže da su i jedna i druga valuta u opticaju te da se i dalje cjenka oko cijena.

Josip pak kaže kako cijene nisu iste kao i prije.

- Dosta je poskupjelo, nije isto kako pričaju, nije isto, dosta je poskupjelo - rekao je Josip. Njegovu priču potvrđuje i kupac Mladen.

- Kažu ovi prodavači da je poskupio ulaz od tržnice, pa onda je i nafta poskupila, pa su i oni s tržnice zbog toga digli cijene - rekao je Mladen.

Prodavačica Suzana kaže kako je prije mjesečna karta za ulaz s kombijem bila 500 kuna, a sada je 76 eura. Kada bi se to preračunalo to je poskupljenje za gotovo 10 eura, no i dnevna je karta za trgovce poskupjela s 10 na 15 kuna- stoga koja malo viša cijena ne treba čuditi, piše HRT.

