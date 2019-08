Palicama napali grupu mladića iz Nizozemske: Policija uhitila dvojicu Zadrana

Dva muškarca iz Zadra, u dobi od 38 i 32 godine, su privedeni i osumnjičeni za fizički napad na grupu turista iz Nizozemske. Sve se dogodilo oko pet sati ujutro u ulici Stratica kad je skupina mladića izlazila iz klubova "Ledani" i "Svaroga". Napadnuti su bili 23-godišnji Nizozemac, Robert Čupić, njegovi prijatelji D.S. (25), J.W. (25) i rođak V.P. (22).

- Moj brat Robert Čupić, moj rođak V. P. i moji prijatelji D.S. i J.W. su napadnuti u Zadru ujutro nakon izlaska kod Ledane i Svaroga, to je kod pet bunara. To je bilo oko 5 ujutro. Rođak je otišao po auto, i dok su ostali čekali njega, dvojica zaštitara su prošli kraj njih i rekli im da smanje glas i da odmah idu kući. Na to je moj brat odgovorio da će kući za nekoliko minuta i da pričaju normalno. Na to je jedan od dva zaštitara odgovorio "da ne jede govna i da odmah ide kući". Na to je moj brat odgovorio da oni jedu govna i da idu kući za par minute. Na to je zaštitar izvukao palicu iz džepa i krenuo prema njemu- rekao nam je Tomislav Čupić, brat napadnutog Roberta.

Policija ih je uhvatila do podne danas, kažu da su poznati kod njih i da ne znaju jesu li ili nisu zaštitari.

- Ovaj drugi zaštitar se pojavio i rekao mom bratu da se treba izviniti njima, u to je prijatelj D.S. došao između da smiri stanje, a ovaj s palicom ga je opalio po leđima i momak je pao. Palica je pala i moj brat je htio nogom odgurati palicu da je ne mogu koristiti. Nije mu uspjelo i sjeo je u auto. Oni su silom otvorili vrata pa ga udarila dva puta šakom u lice i nastavili udarati po automobilu. To se sve brzo desilo, i oni su počeli trčati i nestali su- rekao nam je Tomislav.

U tijeku je kriminalističko istraživanje, a nakon toga bit će poznati detalji ovog incidenta.

- Jedan prijatelj je uspio uslikati dvojicu kako su mog brata htjeli izvući iz auta. Kad su prijatelji i rođak htjeli smiriti i spasiti brata, ovi su pobjegli- kazao je brat napadnutog Roberta.