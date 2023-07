Paklene vrućine u cijeloj zemlji, jedna regija u crvenom: Moguć je i nalet nevremena, evo i gdje

Hrvatska je na udaru još jednog toplinskog vala. Bit pakleno vruće. Izdana su brojna upozorenja, a cijela Hrvatska je u narančastom. Žuti alarm izdan je za zagrebačku regiju, a kako javlja DHMZ moguć je lokalni pljusak praćen grmljavinom i prolazno pojačanim vjetrom, osobito na sjeveru. Vrijeme će danas biti sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslijepodne je u središnjim i istočnim predjelima moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, a prema večeri umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno jak. Na Jadranu slab, sredinom dana i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 38 °C.

Bit će pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz više oblaka u noći i ujutro malo kiše ili poneki pljusak može pasti na istoku i na sjeveru zemlje, a poslijepodne su ponajprije mogući u gorju. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 27, a najviša dnevna većinom između 32 i 37 °C.

Foto: DHMZ

Od utorka do četvrtka kako javlja DHMZ bit će pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. U utorak u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za poneki pljusak. Uz porast naoblake na kopnu i na sjevernom Jadranu mjestimična kiša, često i u obliku pljuskova s grmljavinom izglednija je u srijedu i četvrtak, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Na Jadranu će noću i ujutro puhati slaba do umjerena bura, u četvrtak prolazno na sjevernom dijelu i jaka, a sredinom dana će okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. U četvrtak će vrućina na kopnu popustiti.

"Toplinski val vladat će i u prvoj polovini novog tjedna, uz pretežno sunčano vrijeme i ljetnu žegu. Noći će u sve više mjesta biti tople, uz more i vrlo tople, ali će barem dnevnu vrućinu donekle ublažavati poslijepodnevni vjetar s mora. Pljuskovi s grmljavinom mogući su ponedjeljak na krajnjem sjeveru Hrvatske, a osjetno nestabilniji zrak stiže nam potkraj srijede i noći na četvrtak. Stoga će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj osvježiti uz povremene pljuskove i grmljavinu, nažalost i poneko grmljavinsko nevrijeme. Pljuskovi i kratkotrajna bura donijet će osvježenje i na sjeverni Jadran, najvjerojatnije najprije potkraj srijede, te ponovno s petka na subotu.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

