Pada prodaja nekretnina. Očekuje se smanjenje cijena kvadrata

Prvenstveno zbog visokih cijena, ove godine dodatno pada prodaja nekretnina u cijeloj Hrvatskoj, a nekretnine sve manje kupuju i stranci pa tržište priželjkuje pad cijena kvadrata, pogotovo rabljenih stanova, istaknuto je u utorak tijekom 40. Foruma poslovanja nekretninama. Forum je održan u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Udruženja poslovanja nekretninama HGK. Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović kazao je da je ovogodišnji pad prometa poslovanja nekretninama prilično velik, te da se pad prometa uočava zadnje tri godine.

"Očito se dešavaju neke situacije globalno i u Hrvatskoj koje ne pogoduju tržištu, s time da je zasad pad prometa na razini Hrvatske za sve nekretnine 15 posto, a u primorskim županijama, gdje najčešće kupuju stranci, pad je veći od 20 posto", rekao je Ranilović. Dodao je da se radi o podacima za prvu polovicu godine, a da bi do kraja godine situacija mogla biti i gora. Glavni problem zaustavljanja rasta prometa nekretninama vidi u cijenama. Smatra da je dobar dio cijena, pogotovo rabljenih nekretnina, pretjeran.

Istaknuo je da je po oglasima jako puno nekretnina koje se prodaju više od godinu dana. Perjanica cijene je novogradnja koja se, tvrdi Ranilović, još uvijek relativno dobro prodaje, no i tu dolazi do usporavanja prodaje jer se i tu pretjeralo s cijenama. Nadalje, državljani EU, posebno Nijemci, posljednjih godina sve manje kupuju nekretninu u Hrvatskoj. Inflacija, s druge strane, reći će Ranilović, tjera ljude da kupuju nekretnine i tako čuvaju vrijednost novca. Još uvijek ne zna kako će se prve uplatnice poreza na nekretnine odraziti na tržište.

Pretpostavlja da će se cijene nekretnina već sljedeće godine sigurno morati korigirati, ali dodaje da je tržište nekretnina vrlo sporo i tromo tako da bi moglo proći dosta vremena dok se cijene u prosjeku ne snize. Kazao je i da je na tržištu dosta neodgovornih posrednika, te apelira na korisnike usluga da provjere rade li s legalnim posrednikom.

Govoreći o trenutnoj situaciji s prodajom nekretnina u srednjoj Dalmaciji, Jasminka Biliškov iz agencije Biliškov nekretnine naglasila je kako je dalmatinsko tržište i dalje aktivno i živo. Upitana je li istina da se nove zgrade, odnosno stanovi, pogotovo u Splitu, radije daju u najam nego da se prodaju, odgovorila je kako se u Splitu više radi o turističkom najmu. Očekuje da će ti vlasnici stanova, zbog promjene zakona, svoje nekretnine iz kratkoročnog prebaciti u dugoročni najam.

I ona je, međutim, rekla da polako opada interes stranaca za kupnjom nekretnine u hrvatskom priobalju. "On je i dalje dosta visok, ali ne kao što je bio prije godinu-dvije dana", rekla je Biliškov, dodavši da su najaktivniji kupci Poljaci, Česi, Slovaci i Ukrajinci, dok je Nijemaca dosta manje.

Stranci, ističe, uglavnom i najviše traže vile koje kupuju kao svoj drugi dom, tek manji dio apartmane koje potom rentaju. Ukazala je i da su cijene nekretnina u Splitsko-dalmatinskoj županiji dosta visoke, no očekuje da bi cijene rabljenih nekretnina mogle padati. Analizirajući zagrebačko tržište, vlasnica agencije za nekretnine Zagreb West Lana Mihaljinac Knežević naglasila je da se u glavnom gradu i dalje nedovoljno grade nove nekretnine dok je fond rabljenih više-manje potrošen budući da se dosta toga već prodalo.

Isto tako, dio nekretnina je precijenjen ili nisu dovoljno kvalitetne. "Da bi tržište nekretnina nastavilo biti aktivno, vlasnici nekretnina moraju revidirati svoja očekivanja", rekla je Mihaljinac Knežević. Otkrila je i da ovogodišnji pad prometa u Zagrebu iznosi više od 20 posto. U Zagrebu je, navela je, prosječna realizirana cijena nekretnina, ovisno o dijelu grada, između 1.800 i 1.900 eura po kvadratu.