Na požarištu u Brodu na Kupi pronađeno tijelo

U požaru na otvorenom prostoru iza obiteljske kuće na području Broda na Kupi u Gorskom kotaru u srijedu oko 19.40 sati pronađeno je tijelo, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska ne navodeći detaljnije informacije.

Ističu da je u tijeku očevid kojim će se utvrditi okolnosti događaja. Brod na Kupi naselje je na području Grada Delnica, a nalazi se u dolini gornjeg toka rijeke Kupe.