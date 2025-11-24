Inflaciju će pobijediti ZDS: Što je hrvatski opijum koji se prodaje građanima umjesto da im se rješavaju životni problemi – rade to i ljevica i desnica

Zašto se hrvatsko društvo ustrajno bavi ideologijom, a život je "ne-tema"? To je, naravno, retoričko pitanje. Jer je lakše prodati opijum masama nego riješiti stvarne probleme. Znaju to i ljevica i desnica. Suočeni smo s ekonomskim i socijalnim kolapsom, koji se sustavno prikriva dominantnim političkim fokusom na ideološke narative i simbole. U situaciji rekordne inflacije, neodrživih troškova stanovanja te institucionalizirane korupcije javni se diskurs, umjesto rješavanjem esencijalnih životnih problema, bavi jeftinom i (na duljinu ispružene desnice) dostupnom ideologijom. Ova strategija (jer JEST strategija) vlastodržaca omogućava zadržavanje moći, materijalne i političke, uskom krugu elita, dok se masa, opijena parolama, odvraća od realnosti vlastite ekonomske propasti. Kritičko pitanje zašto se političke elite bave ideologijom umjesto životom ima krajnje jednostavan odgovor. Profesor Nenad Rančić s katedre ekonomskih politika Pravnog fakulteta u Zagrebu sažima to u zaključak da je "njezina kreacija i distribucija vrlo jeftina i samo ljudskom maštom (a ne materijalnim resursima) ograničena", dok je učinak na adresate "fatalan, opijajući i porobljavajući". Ideologija je najučinkovitije sredstvo za mobilizaciju mase uz minimalan utrošak materijalnih sredstava, čime se omogućava neometana preraspodjela resursa u korist uskog kruga dionika – profitera. Ovaj obrazac potvrđuje cjelokupna ekonomska i politička slika države, od makroekonomske politike do lokalnog uhljebljivanja.