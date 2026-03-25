Ročnici s prigovorom savjesti na obuku od 4. svibnja idu u Jastrebarsko

Predstavljeni su detalji Pravilnika o pravilima obavljanja civilne službe i programu osposobljavanja civilnih ročnika za stjecanje ključnih vještina i razine spremnosti obveznika civilne službe koji se odnosi na ročnike s prizivom savjesti. Naime, zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o obrani uređena je vojna obveza te dužnosti i prava državljana Republike Hrvatske u obrani, a osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, dopušten je prigovor savjesti. Te su osobe obveznici civilne službe koje tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu prioritetno raspoređuje na obavljanje civilne službe u ustrojstvenu jedinicu nadležnu za poslove civilne zaštite u trajanju od tri mjeseca.

– Program osposobljavanja će obuhvatiti temeljno i specijalističko osposobljavanje te uvježbavanje. Temeljno osposobljavanje provodit će se 70 nastavnih sati u 10 radnih dana, specijalističko osposobljavanje 161 nastavni sat u 23 radna dana, a uvježbavanje 264 nastavna sata u 33 radna dana – pojasnila je Irena Petrijevčanin, državna tajnica u MORH-u. Tijekom 495 nastavnih sati u tri mjeseca osposobljavanja civilni ročnici će biti osposobljavani za obavljanje temeljnih zadaća u sustavu civilne zaštite, traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje u poplavama, kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (KBRN) zaštitu te zbrinjavanje u sustavu civilne zaštite. Nakon završenog temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, najavljeno je, provodit će se i provjera znanja i analiza osposobljavanja.

Civilna služba u Ministarstvu unutarnjih poslova obavljat će se u Ravnateljstvu civilne zaštite, odnosno područnim službama za osposobljavanje Jastrebarsko, Divulje i Bizovac. Za vrijeme obavljanja civilne službe, civilnim ročnicima osigurani su smještaj i prehrana. Civilni ročnici koji će službu obavljati u jedinicama lokalne i regionalne samouprave bit će upućeni na obavljanje civilne službe u mjesto u kojem borave. Prema riječima državne tajnice, početak osposobljavanja na svim lokacijama još nije poznat. Početak osposobljavanja u Jastrebarskom planirano je za 4. svibnja, međutim sve ovisi o dinamici pozivanja ročnika na temeljno vojno osposobljavanje, broju podnesenih prigovora savjesti te provedbi postupka odlučivanja o tim prigovorima.

– Ovom obukom civilni ročnici stječu vrijedna znanja i vještine za efikasnu reakciju i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, potresa, poplava, nesreća, ratnih opasnosti i općenito znanja koja su korisna za zajednicu i njih osobno – dodala je državna tajnica. Da je sve spremno za obavljanje civilne vojne službe potvrdio je i Neven Karas, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite: – Sve je spremno. Kad brojem ročnika popunimo barem jedan razred – trenutačno ih se samo 13 pozvalo na prigovor savjesti – možemo početi s obukom –- objasnio je Karas.