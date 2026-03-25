Koji je najružniji glavni grad na Balkanu? Mrtva trka vodi se između dvije prijestolnice!

Društvene mreže oduvijek su bile savršeno mjesto za razmjenu mišljenja, a kada se pokrene tema balkanskih gradova, zajamčena je žustra i iskrena rasprava. Nedavno se na popularnoj platformi Reddit, na stranici gdje se okupljaju ljudi s naših prostora (r/AskBalkans), pojavilo jedno prilično izravno i provokativno pitanje koje je izazvalo lavinu komentara. Početna objava koja je pokrenula diskusiju glasila je: "Ozbiljan razgovor: Koji glavni grad na Balkanu je po vašem mišljenju najružniji? I zašto?" Korisnici iz cijele regije nisu štedjeli riječi, a iz stotina odgovora jasno su se izdvojili glavni "favoriti" za najneprivlačniju prijestolnicu, pri čemu se vodila, kako su mnogi opisali, "mrtva trka" između Podgorice i Skoplja.

Najviše negativnih bodova i neslavnu titulu definitivno je odnijela Podgorica, koju je većina korisnika izdvojila kao najmanje privlačnu. Mnogi su se složili da crnogorskoj prijestolnici nedostaje šarma i da više podsjeća na usputnu postaju nego na pravi glavni grad, a jedan od komentara s najviše pozitivnih ocjena opisao ju je kao "neki nasumičan grad". Drugi su pokušali detaljnije objasniti ovaj stav, ističući njezinu povijest. Kao nekadašnji Titograd, grad je gotovo u potpunosti uništen tijekom Drugog svjetskog rata, a njegova današnja vizura, kojom dominiraju socijalistički realizam i brutalistički blokovi, mnogima je odbojna. "Podgorica je jednostavno loša. Ljudi su divni. Volim tu zemlju. Ali to je najmanje zanimljiv glavni grad. Iskreno rečeno, Podgorica je glavni grad samo u političkom smislu. Tu je sjedište parlamenta i slične stvari... u svakom drugom pogledu, to je provincijski grad", zaključio je jedan korisnik.

Glavni grad Sjeverne Makedonije također se našao na meti oštrih kritika, a glavni razlog za to je sporni projekt "Skoplje 2014", čija je cijena s početnih 80 milijuna eura narasla na između petsto i sedamsto milijuna eura. Projektom se gradu pokušao dati "klasični" izgled, no mnogi arhitekti su ga osudili kao "nacionalistički kič" i "diznifikaciju". "Resort i kasino Cezarova palača (poznatiji kao Skoplje)", sarkastično je primijetio jedan komentator. Mnogi su arhitekturu nazvali "urbanističkim masakrom", ističući kako je Skoplje nekada bilo grad ugodan za život: "Ako zanemarimo masakr koji su napravili od centra grada, onda Skoplje izgleda kao bilo koji drugi grad iz bivše Jugoslavije. Jedina svijetla točka je stara čaršija, inače je s jedne strane distopijski, a s druge potpuno balkansko predgrađe". Grad je opisan i kao "super kič", što ga, prema riječima jednog od komentatora, čini primjetnim, ali "na vrlo loš način".

Zanimljivo je da ni veće metropole nisu bile pošteđene kritika. Beogradu su pojedinci zamjerili obilje brutalističke arhitekture i rekli da "nije lijep u tradicionalnom smislu", iako su naglasili da je prepun dobrih kafića i da ima nevjerojatno dobru energiju za život. S druge strane, za Atenu se vodila polemika – dok su se jedni divili njezinoj ljepoti, drugi su istaknuli da je grad nevjerojatno golem, ali i "puno prljaviji", s ekstremnim kontrastima gdje u jednom trenutku gledate prekrasne krajolike, a već u sljedećem svjedočite vrlo teškim i mračnim prizorima na ulicama. Jedan je korisnik spomenuo i kako Zagreb nije baš najbolji grad jer su mnogi gradovi u Hrvatskoj ljepši.

Iako mnogi stanovnici regije arhitekturu iz socijalističkog razdoblja smatraju ružnom, u svijetu raste trend takozvanog "brutalističkog turizma". Zapadni entuzijasti sve češće posjećuju gradove poput Podgorice i Skoplja upravo kako bi dokumentirali njihovu jedinstvenu modernističku baštinu iz 20. stoljeća, koju ne doživljavaju kao depresivnu, već kao "herojsku". U međuvremenu, gradske vlasti pokušavaju promijeniti percepciju javnosti. Podgorica tako planira projekte revitalizacije, poput novog "Muzejskog distrikta" i uređenja obala Morače, kako bi svoj identitet s "betonskog" preusmjerila na "ekološki". Ipak, u turističkim poretcima, gradovi poput Ljubljane i Sarajeva i dalje redovito odnose titule najšarmantnijih, ostavljajući Podgorici i Skoplju da se natječu ili za status "skrivenog dragulja" ili, kako ova rasprava pokazuje, za titulu najmanje atraktivnog glavnog grada.