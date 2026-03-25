Stiže nagli udar zime, dijelove zemlje čeka snijeg: Pogledajte gdje će biti najgore

Snažna promjena vremena očekuje se u četvrtak. Državni hidrometeorološki zavod ranije u srijedu naglasio je da su svi meteoalarmi upaljeni. Ovo upozorenje vrijedi posebno za gospićku regiju, zbog rasprostranjene pojave obilnog snijega. Prognostičari DHMZ-a razinu upozorenja podigli su na najviši stupanj. 'Tijekom četvrtka očekuje se deblji snježni pokrivač, ponegdje i oko 50 cm novog snijega uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar, zbog čega će povremeno biti mećave, a stvorit će se i veći snježni zapusi. Očekuju se prekidi cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te opskrbe, a postoji i opasnost da vozači ostanu zameteni, zbog čega se preporučuje izbjegavanje putovanja koja nisu nužna", navodi DHMZ.

U četvrtak i petak u Gorskom kotaru i Lici može pasti do 70 cm mokrog snijega. Snijega će biti i na Učki i Ćićariji. U nižem području olujni udari vjetra, kiša, piše Istramet.

Nakon dugotrajnog iznadprosječno toplog vremena kopno čeka jak vjetar uz olujne udare, kišu i snijeg u gorju. Na Jadranu će jugo pa bura. 'U četvrtak će najnepovoljnije vremenske prilike biti u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, uz crveno upozorenje - najvišeg stupnja na opasne vremenske pojave. Mjestimice će biti obilne kiša, na Jadranu i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a u gorju će padati i snijeg, uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Pritom vjetrovito uz jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu će zapuhati jaka i olujna, na udare i orkanska bura. Temperatura zraka u gorju od 0 do 3 °C, a na moru od 5 do 10 °C', rekla je za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.

Na srednjem Jadranu i u dalmatinskom zaleđu prevladavat će oblačno vrijeme, uz čestu kišu koja će mjestimice prelaziti u pljuskove praćene grmljavinom, ponegdje i izraženije. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, lokalno s olujnim udarima, koji će postupno okretati na jugozapadnjak, mjestimice i na sjeverozapadni vjetar, dok se prema večeri na sjevernom dijelu očekuje bura. Temperature će se kretati između 7 i 13 °C, a u Zagori od 4 do 9 °C.

Na krajnjem jugu zemlje puhat će jako i olujno jugo koje će tijekom dana skretati na jugozapadnjak. Uz promjenjivu naoblaku povremeno će padati kiša, uz mogućnost grmljavine i lokalno izraženijih pljuskova. U odnosu na protekle dane bit će svježije, s temperaturama uglavnom između 8 i 14 °C.

Na istoku Hrvatske očekuje se promjenjivo vrijeme, uz povremenu kišu i grmljavinu, a lokalno su mogući i jači pljuskovi. Prema večeri, uz pad temperature, a na zapadu bi kiša mogla prelaziti u susnježicu. Puhat će umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar, prolazno i jugozapadni. Jutarnje vrijednosti bit će od 3 do 6 °C, dok će dnevne dosezati između 12 i 15 °C, uz niže temperature na zapadnim dijelovima.

Središnju Hrvatsku očekuje kišovito i vjetrovito vrijeme uz sjeverni vjetar, uz osjetno niže temperature nego prethodnih dana. Kako će zahladiti, kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg - najprije u gorju, a do večeri ponegdje i u nizinama, gdje je moguć i tanji snježni pokrivač. Temperatura će se uglavnom kretati između 3 i 7 °C. 'U petak se u unutrašnjosti nastavlja razmjerno hladno i vjetrovito vrijeme, uz kišu i susnježicu, dok se u gorju očekuje i snijeg te stvaranje snježnog pokrivača. Tijekom vikenda slijedi blagi porast temperature i postupno smirivanje vremena, ali bez potpune stabilizacije', prognozira Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a za HRT. Dodaje i kako će na Jadranu i dalje biti vjetrovito, uz jaku i olujnu buru te sjeverni vjetar. U početku su još mogući lokalni pljuskovi, dok se u nedjelju očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme.